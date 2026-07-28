B-Secur y CSEM se alían para incorporar la monitorización cardíaca clínicamente validada a los dispositivos portátiles de salud

BELFAST, Irlanda del Norte, y NEUCHÂTEL, Suiza--(BUSINESS WIRE)--CSEM, el centro de innovación tecnológica con sede en Suiza, y B-Secur, empresa líder en tecnología avanzada de biosensores, han anunciado hoy una colaboración para incorporar a los dispositivos portátiles de salud una función de monitorización cardíaca clínicamente validada.

Esta colaboración aúna los más de 25 años de liderazgo de CSEM en la monitorización de signos vitales basada en PPG con los múltiples algoritmos y análisis de ECG de B-Secur, autorizados por la FDA, lo que ofrece a los fabricantes de dispositivos y a las empresas de salud digital una forma de integrar en sus productos una monitorización cardíaca más precisa y lista para el mercado, para aplicaciones como la monitorización remota de pacientes, la salud cardiovascular y el tratamiento de enfermedades crónicas.

«Al combinar la experiencia de CSEM en la monitorización de signos vitales mediante fotopletismografía con los análisis de ECG de B-Secur, estamos dando lugar a una nueva clase de soluciones de detección multimodal que proporcionan información clínicamente relevante».

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