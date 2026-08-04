Agam Capital、Sompo Life Re, Ltdに専門的サポートサービスおよび高度なALM機能を提供する事業者に選定

ニュージャージー州ティーネック、バミューダ諸島ハミルトン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- テクノロジーを活用した保険資産・負債管理のグローバルリーダーであるAgam Capital（「Agam」）とSompo Life Re, Ltd（「Life Re」）は、バミューダに拠点を置く新たな生命再保険プラットフォームの運営をサポートするため、複数年にわたるサービス契約を締結しました。

Life Reは、運営体制の整備およびライセンス取得に向けた幅広い活動においてAgamを起用し、協働しました。新法人の設立の一環として、Life ReとAgam Bermudaは、両当事者の関係およびAgamがLife Reに提供するサービスを正式に文書化する複数年のサービス契約を締結しました。サービスはSompo主導のLife Re経営チームに提供され、その範囲にはLife Reの財務、数理およびリスク管理機能が含まれます。さらに、AgamはLife Re経営陣による戦略的資産配分の評価を支援します。

「この刺激的な新しい再保険プラットフォームにおいて、実績豊富なLife Reチームと協業できることを大変うれしく思います」とAgamの共同創業者であるChak RaghunathanとAvi Katzは述べています。「当社のグローバルであり拡大されたプラットフォームとリソースは、Life Reが今後も戦略的イニシアティブの実行に成功する事を支援するのに十分な体制を備えています。」

「Sompoのためのこの新たな機能を構築するにあたり、Agamの専門人材とインフラの支援を受けられることを嬉しく思います。これは今後の成長のための強固な基盤となります」と、Sompo Life Reの取締役兼CEOである森戸哲也氏は述べています。 「ここ数ヶ月にわたるAgamとの協働は非常に効果的かつ効率的であり、立ち上げ時から強固なガバナンスと高度な機能を示すことを可能にしました」と、Sompo Life Reの取締役兼COOであるSatyan Sawhney氏は付け加えました。

Agam Capitalについて

Agam Capitalは、保険関連の資産および負債分析におけるグローバルリーダーである。2016年に設立されたAgamは、保険業界全体のバランスシート最適化の為の差別化された分析プラットフォームであるpALMエコシステムを運営し、複数の規制法域において資本、リスク、および成長に関する目標の達成を目指すクライアントを支援しています。