1NCE y Pessl Instruments conectan explotaciones agrícolas inteligentes en todo el mundo

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--1NCE, compañía que ofrece una plataforma plug-and-play para crear y gestionar los mejores productos IoT del mundo, y Pessl Instruments, líder global en agricultura inteligente, anuncian hoy el despliegue de la solución de red meteorológica METOS by Pessl Instruments, impulsada por 1NCE.

La solución de agricultura inteligente proporcionada por Pessl Instruments conecta miles de estaciones meteorológicas y sensores de campo a través de una única plataforma, proporcionando a los agricultores datos en tiempo real sobre precipitaciones y humedad del suelo, previsiones de fenómenos meteorológicos extremos y riesgo de enfermedades en los cultivos en más de 80 países.

El principal reto para el despliegue de soluciones de agricultura inteligente es siempre ofrecer una buena cobertura en zonas rurales. Gracias al servicio de conectividad global de 1NCE, disponible en más de 170 países, Pessl Instruments puede ahora ofrecer su solución de agricultura inteligente a escala global con una disponibilidad del servicio del 99,97 %. Esto consolida a Pessl Instruments como una compañía de referencia en agricultura inteligente, ayudando a sus clientes a tomar decisiones más informadas sobre riego y fertilización.

“La agricultura es uno de los entornos más exigentes para el IoT, remoto, global y sin margen de error cuando los datos dejan de fluir. Nuestra plataforma está diseñada para mantener las estaciones de Pessl Instruments conectadas y reportando datos con precisión en cualquier lugar del mundo, convirtiendo datos brutos de sensores en previsiones en las que los agricultores pueden confiar”, afirma Nicolas Martinez-Fresno, Chief Sales and Marketing Officer de 1NCE.

“Nuestros agricultores dependen de nosotros para tener una visión clara de sus campos, lo que significa que nuestras estaciones meteorológicas tienen que funcionar en todas partes y en todo momento. Con 1NCE, sabemos que les daremos la información precisa que necesitan para tener éxito”, afirma Gottfried Pessl, CEO y fundador de Pessl Instruments.

Sobre 1NCE

1NCE proporciona la plataforma fundamental de software y conectividad para que sus clientes creen y gestionen los mejores productos inteligentes del mundo en más de 170 países. www.1NCE.com.

Sobre Pessl Instruments

Fundada en 1984 en Weiz, Austria, Pessl Instruments GmbH ofrece soluciones de agricultura inteligente en todo el mundo a través de sus estaciones meteorológicas METOS by Pessl Instruments y su plataforma FieldClimate. https://metos.global/