B-Secur et le CSEM s'associent pour intégrer une surveillance cardiaque validée cliniquement aux dispositifs de santé connectés

BELFAST, Irlande du Nord et NEUCHÂTEL, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le CSEM, centre d'innovation technologique établi en Suisse, et B-Secur, chef de file leader des technologies de biodétection de pointe, ont annoncé aujourd'hui un partenariat permettant d'intégrer une fonctionnalité de surveillance cardiaque validée cliniquement aux dispositifs médicaux connectés.

Cette collaboration associe le leadership de plus de 25 ans du CSEM dans la surveillance des signes vitaux observables via PPG aux multiples algorithmes et analyses ECG de B-Secur, autorisés par la FDA. Les fabricants de dispositifs et les entreprises de services numériques en santé peuvent ainsi intégrer une surveillance cardiaque plus précise et prête à être commercialisée dans leurs produits, pour des applications telles que la télésurveillance des patients, la santé cardiovasculaire et la gestion des maladies chroniques.

« En associant l’expertise du CSEM en matière de surveillance des signes vitaux par photopléthysmographie à l’analyse ECG de B-Secur, nous favorisons une nouvelle génération de solutions de détection multimodales fournissant des informations cliniquement pertinentes. Ce partenariat témoigne de notre engagement à transformer les technologies de pointe en matière de détection et d’algorithmes en applications concrètes en santé », a déclaré

Josef Hayoz, Senior Manager Medtech au CSEM

La complémentarité entre la PPG et l’ECG

La technologie PPG est devenue un élément essentiel des dispositifs de santé connectés grand public, car ils permettent une surveillance continue de l'oxygénation sanguine, de la fréquence cardiaque et de sa variabilité. Si la PPG peut détecter de manière fiable les irrégularités du pouls, sa capacité à classifier avec précision les différents types d'arythmie, au-delà de la fibrillation auriculaire, demeure limitée. Cette limitation comporte une importance clinique, car la classification des arythmies constitue un facteur essentiel de l'évaluation des risques et des décisions thérapeutiques. L'ECG, examen de référence pour l'analyse du rythme cardiaque, offre la précision nécessaire pour confirmer ou infirmer des pathologies telles que la fibrillation auriculaire et des troubles du rythme plus complexes, notamment les tachycardies supraventriculaires et ventriculaires, ainsi que les extrasystoles ventriculaires.

Une utilisation combinée de ces deux technologies est plus performante qu'en mode individuel : La PPG assure une surveillance continue en arrière-plan et un dépistage de première intention, tandis que l'ECG fournit une analyse du rythme cardiaque de haute précision en cas d'anomalie. Le CSEM offre une expertise pointue en PPG et en détection optique, notamment dans la conception de systèmes PPG ainsi qu'un vaste portefeuille d'algorithmes de signes vitaux validés cliniquement et homologables, tels que la pression artérielle, la SpO₂, la fréquence respiratoire, la détection des arythmies cardiaques et la surveillance du sommeil. B-Secur propose des algorithmes et des analyses ECG ayant reçu l'autorisation 510(k) de la FDA, une expertise en conception de chaînes de traitement du signal et un accompagnement complet pour les démarches réglementaires.

Répondre à la demande croissante en santé numérique

Ce partenariat répond à un besoin important et croissant du marché. Selon MarketsandMarkets, le marché mondial des dispositifs médicaux connectés devrait passer de 45 milliards de dollars en 2025 à près de 76 milliards de dollars d'ici 2030, la surveillance cardiaque clinique figurant parmi les principaux moteurs de croissance.

En proposant une solution intégrée combinant PPG et ECG, B-Secur et le CSEM offrent aux fabricants de dispositifs une voie vers des solutions avancées de surveillance connectée et de télésurveillance qui répondent à la fois aux exigences cliniques et réglementaires, dans le but de favoriser de meilleurs résultats pour les patients.

À propos de B-Secur

B-Secur est une société de technologie de biodétection avancée spécialisée dans le traitement des signaux ECG de qualité médicale et l'analyse du rythme, disposant de plusieurs autorisations FDA 510(k) et de la certification ISO 13485:2016.

À propos du CSEM

Le CSEM est un centre d'innovation technologique suisse à but non lucratif qui développe des technologies de détection avancées et des algorithmes validés cliniquement en santé numérique, notamment la PPG, la biodétection multimodale et la surveillance des signes vitaux.

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