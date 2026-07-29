T964成为Uptime Institute商业合作伙伴，助力伊拉克数字基础设施建设

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Uptime Institute与伊拉克领先的数字基础设施公司Tech964 Holding Limited（T964）今日宣布建立一项具有里程碑意义的战略合作伙伴关系，旨在加速伊拉克的数字化转型。此次合作将全球数字基础设施标准领域的权威机构与正在建设支撑伊拉克数字经济关键基础设施的公司相结合。该协议于2026年7月17日在美国商会主办的“美伊商业峰会”上签署，峰会期间正值伊拉克总理Ali Al-Zaidi对美国进行正式访问。此次具有历史意义的峰会共促成50余项协议，总价值超过600亿美元，标志着美伊经济合作迈入充满活力的崭新时代。

根据协议，T964已被任命为Uptime Institute在伊拉克的业务合作伙伴，双方将通力合作，共同推动全国范围内的数据中心标准、专业能力建设以及弹性数字基础设施的发展。

作为伊拉克领先的数字基础设施公司，T964是全国数字化转型计划的主要私营部门推动者，处于该国数字基础设施生态系统的核心位置。通过对运营商中立数据中心、电信基础设施、云服务支持、网络安全、金融科技基础设施以及支持人工智能的数字平台的投资，T964正在构建支撑伊拉克政府、企业、金融业和数字经济的关键基础设施。

此次合作将Uptime Institute在数字基础设施标准领域享誉全球的权威地位与T964在国内的领导地位相结合，为伊拉克带来世界级的认证、卓越的运营水平以及国际最佳实践。

T964首席执行官Ali El Akabi表示，“此次合作标志着T964在构建伊拉克数字未来这一使命中迈出了具有决定性意义的一步。作为引领伊拉克数字基础设施生态系统发展的企业，我们的责任不仅限于建设数据中心，更在于打造一个值得信赖的数字基础，支持政府、企业、金融机构、云服务提供商以及未来的人工智能基础设施高效运行。通过将Uptime Institute全球公认的标准与T964的国家平台相结合，我们正在打造符合最高国际标准的基础设施，同时将伊拉克定位为连接中东与全球技术市场的可信赖数字枢纽。”

Uptime Institute首席商务官Mustapha Louni表示，“在T964身上，我们找到了一家其雄心壮志和执行力都与伊拉克发展机遇的规模相匹配的合作伙伴。作为引领伊拉克数字基础设施转型的企业，T964拥有得天独厚的优势，能够将全球标准引入这个正步入数字化增长关键阶段的市场。我们将携手共建值得信赖的基础设施，为未来数十年的伊拉克数字经济提供支撑。”

美国商会作为此次签约仪式的主场地，彰显了其在促进国际经济合作、连接全球科技领军企业与新兴市场方面发挥的关键作用。在美伊两国政府战略协作的推动下，该合作伙伴关系旨在部署具有韧性、可持续且获得全球认可的数字基础设施。通过有针对性的知识转移和本地人才培养，Uptime Institute与T964正在奠定吸引国际投资、保障伊拉克数字化未来所需的基础支柱。

关于Uptime Institute

Uptime Institute是全球数字基础设施权威机构（Global Digital Infrastructure Authority）。30多年来，该公司在数据中心性能、韧性、可持续性和效率方面确立了行业领先的基准。这些基准确保客户的数字基础设施在任何运行条件下都能持续满足其业务需求。Uptime在全球已颁发4300多个奖项，并在120多个国家拥有1100多个活跃项目，已帮助成千上万家公司优化关键IT资产，同时管理成本、资源和效率。Uptime的分级标准是IT行业值得信赖和应用广泛的全球数据中心设计、建设和运营标准。其核心服务包括：分级认证、管理与运营评估、AI基础设施咨询、数据中心风险评估、能源与可持续性评估、网络安全评估与评级以及IT咨询服务。已有超过10万名数据中心专业人士完成Uptime Education的课程学习，使Uptime成为全球首选的学习与发展合作伙伴。Uptime Institute总部位于纽约州纽约市，在伦敦、圣保罗、迪拜、利雅得、新加坡和马德里设有办事处，在全球超过三十四个国家拥有全职的Uptime专业人员。

关于T964

T964是一家总部位于中东的领先技术、互联互通、人工智能及数字基础设施投资集团，致力于投资并开发推动现代经济发展的关键平台，包括：电信网络、数据中心、云生态系统、人工智能平台与解决方案、网络安全服务、金融科技基础设施以及数字化转型项目。

T964依托在伊拉克建立的坚实运营基础，通过规范的治理、长期投资和战略合作伙伴关系，将全球技术领军企业与高增长的区域市场紧密连接起来，其使命是发掘经济机遇、加速推广人工智能驱动的解决方案，并为该地区各国政府、企业和社区构建值得信赖的基础设施。www.tech964.com

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