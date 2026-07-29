1NCE et Pessl Instruments connectent les exploitations agricoles intelligentes dans le monde entier

COLOGNE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--1NCE, entreprise proposant une plateforme plug-and-play pour créer et gérer les meilleurs produits IoT au monde, et Pessl Instruments, leader mondial de l’agriculture intelligente, annoncent aujourd’hui le déploiement de la solution de réseau météorologique METOS by Pessl Instruments, alimentée par 1NCE. La solution d’agriculture intelligente fournie par Pessl Instruments connecte des milliers de stations météorologiques et de capteurs de terrain via une plateforme unique, offrant aux agriculteurs des données en temps réel sur les précipitations et l’humidité des sols, des prévisions d’événements météorologiques extrêmes ainsi qu’une évaluation du risque de maladies des cultures dans plus de 80 pays.

Le principal défi dans le déploiement de solutions d’agriculture intelligente consiste toujours à assurer une bonne couverture dans les zones rurales. Grâce au service de connectivité mondiale de 1NCE, disponible dans plus de 170 pays, Pessl Instruments peut désormais proposer sa solution d’agriculture intelligente à l’échelle mondiale, avec une disponibilité de service de 99,97 %. Cela consolide la position de Pessl Instruments comme acteur incontournable de l’agriculture intelligente, en aidant ses clients à prendre des décisions plus éclairées en matière d’irrigation et de fertilisation.

« L’agriculture est l’un des environnements les plus exigeants pour l’IoT : distant, mondial et impitoyable lorsque les données cessent de circuler. Notre plateforme est conçue pour maintenir les stations de Pessl Instruments en ligne et garantir une transmission précise des données partout dans le monde, en transformant les données brutes des capteurs en prévisions auxquelles les agriculteurs peuvent se fier. »

— Nicolas Martinez-Fresno, Chief Sales and Marketing Officer, 1NCE

« Nos agriculteurs comptent sur nous pour leur fournir une vision claire de leurs champs, ce qui signifie que nos stations météorologiques doivent fonctionner partout, en permanence. Avec 1NCE, nous savons que nous leur fournirons les informations précises dont ils ont besoin pour réussir. »

— Gottfried Pessl, CEO & Founder, Pessl Instruments

À propos de 1NCE

1NCE fournit la plateforme logicielle et de connectivité IoT essentielle permettant aux clients de créer et de gérer les meilleurs produits intelligents au monde dans plus de 170 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.1NCE.com.

À propos de Pessl Instruments

Fondée en 1984 à Weiz, en Autriche, Pessl Instruments GmbH fournit des solutions d’agriculture intelligente dans le monde entier grâce à ses stations météorologiques METOS by Pessl Instruments et à sa plateforme FieldClimate. https://metos.global/