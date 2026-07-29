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1NCE und Pessl Instruments vernetzen smarte Farmen weltweit

  • Die IoT-Spezialisten 1NCE und Pessl Instruments helfen Landwirten in 80 Ländern tausende Wetterstationen zu vernetzen und zu verwalten
  • Smart-Farming-Lösung verbessert die Wasser- und Düngemitteleffizienz
  • Beide Unternehmen liefern kritische Komponenten mit einer Serviceverfügbarkeit von 99,97 Prozent

KÖLN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--1NCE, Anbieter einer Plug-and-Play-Plattform für die Entwicklung und Verwaltung von IoT-Produkten, und Pessl Instruments, ein weltweit führender Anbieter für Smart Agriculture, geben heute den Roll-out der Wetternetzwerk-Lösung METOS bekannt. Die Smart-Farming-Lösung von Pessl Instruments vernetzt tausende Wetterstationen und Feldsensoren über eine einzige Plattform. Landwirte in mehr als 80 Ländern erhalten damit Echtzeitdaten zu Niederschlag und Bodenfeuchte, Prognosen zu Extremwetter sowie Informationen zum Krankheitsrisiko ihrer Kulturen.

Eine der größten Herausforderung beim Einsatz von Smart-Farming-Lösungen ist eine gute Netzabdeckung in ländlichen Regionen. Dank des globalen Konnektivitätsservice von 1NCE, verfügbar in mehr als 170 Ländern, kann Pessl Instruments seine Lösung nun weltweit mit einer Serviceverfügbarkeit von 99,97 Prozent anbieten. Damit festigt Pessl Instruments seine Position als führender Smart-Farming-Anbieter und unterstützt Kunden bei fundierten Entscheidungen zu Bewässerung und Düngung.

„Die Landwirtschaft ist eines der anspruchsvollsten Einsatzfelder im IoT: abgelegen, global – und sobald der Datenfluss stoppt, bleibt kein Raum für Fehler. Unsere Plattform hält die Stationen von Pessl Instruments überall auf der Welt online und sorgt dafür, dass sie jederzeit präzise Daten liefern. So werden aus rohen Sensordaten konkrete Handlungsempfehlungen“, so Nicolas Martinez-Fresno, Chief Sales and Marketing Officer bei 1NCE.

„Unsere Landwirte verlassen sich darauf, dass wir ihnen mit 1NCE als Partner ein klares Bild ihrer Felder liefern. Deshalb müssen unsere Wetterstationen überall und jederzeit funktionieren. Mit 1NCE als Partner wissen wir, dass unsere Kunden die präzisen Einblicke erhalten, die sie für ihren Erfolg brauchen“, so Gottfried Pessl, CEO & Founder von Pessl Instruments.

Über 1NCE

1NCE liefert die grundlegende Software- und Konnektivitätsplattform, mit der Kunden in über 170 Ländern die weltweit besten intelligenten Produkte entwickeln und verwalten. https://www.1nce.com/

Über Pessl Instruments

Die 1984 in Weiz, Österreich, gegründete Pessl Instruments GmbH bietet weltweit Smart-Agriculture-Lösungen – mit den Wetterstationen METOS by Pessl Instruments und der Plattform FieldClimate. https://metos.global/

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Medienkontakte
Für 1NCE: press@1nce.com
Für Pessl Instruments: Katja Sevšek, PR & Marketing, katja.sevsek@metos.global

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