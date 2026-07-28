Hoffmann Green signe un partenariat commercial avec Clément & Fils, spécialiste du gros œuvre dans le Grand Ouest

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec Clément & Fils, entreprise familiale spécialisée dans la maçonnerie, le gros œuvre ainsi que la construction de logements et de bâtiments industriels dans le Grand Ouest.

Fondée en 1959, l’entreprise familiale Clément & Fils s'est imposée comme un acteur de référence de la maçonnerie et du gros œuvre entre l'agglomération nantaise et la presqu'île guérandaise. Forte de plus de 45 collaborateurs, l’entreprise accompagne depuis plus de 65 ans les particuliers et les professionnels dans leurs projets de construction et de rénovation, de la maison individuelle au bâtiment industriel. Reconnue pour son expertise technique et la qualité de ses réalisations, elle place l'humain au cœur de son développement et inscrit ses activités dans une démarche de transition environnementale.

Dans ce contexte, Clément & Fils a choisi de s'appuyer sur les technologies développées par Hoffmann Green afin d'intégrer des solutions de construction décarbonées dans ses réalisations. Grâce à ce partenariat commercial, l'entreprise pourra proposer à ses clients des ouvrages réalisés avec les ciments 0% clinker d'Hoffmann Green, conciliant performance technique, durabilité et réduction des émissions de CO₂. Cette collaboration se concrétise d’ores et déjà avec la construction d’une plateforme logistique intégrant les ciments 0 % clinker développés par Hoffmann Green, à Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique).

Ce nouveau partenariat illustre la dynamique du déploiement commercial d'Hoffmann Green auprès des acteurs régionaux du bâtiment. Il renforce le portefeuille de partenaires de la Société dans le Grand Ouest et contribue à soutenir sa forte trajectoire de croissance et la diversification de ses marchés adressés. Cette collaboration s’inscrit ainsi dans l’ambition de la Société de poursuivre l'accélération des volumes commercialisés et d'atteindre son objectif de 100 000 tonnes de ciment vendues en 2026.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d'accueillir Clément & Fils parmi nos partenaires commerciaux. Cette nouvelle collaboration renforce notre présence dans le Grand Ouest et témoigne de la confiance croissante des entreprises du bâtiment envers nos technologies 0% clinker. Accompagner des acteurs historiques comme Clément & Fils dans leur transition vers une construction plus décarbonée est au cœur de notre mission et constitue un puissant levier de notre développement commercial. »

Bertrand Clément, Co-Directeur de Clément & Fils, ajoute : « Depuis plus de 65 ans, notre développement repose sur la qualité de nos réalisations, la proximité avec nos clients et notre capacité à faire évoluer nos pratiques. En intégrant les ciments innovants d'Hoffmann Green à notre offre, nous poursuivons notre engagement en faveur d'une construction plus durable, tout en conservant les performances techniques et la compétitivité qui font la force de notre entreprise. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/