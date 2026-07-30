تحالف "MERA Oil" الأمريكي السعودي يصل إلى المرحلة النهائية من اختيار موقع مشروع مصفاة النفط وممر تصدير الطاقة المخطط له بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي

--(BUSINESS WIRE)--دبي، الإمارات العربية المتحدةأطلقت كلٌّ من MWG Enterprises، شركة تطوير الطاقة التي تتخذ من فورت وورث مقرًا لها، وPatel Family Office، وهو مكتب عائلي عالمي من الجيل الثالث، وشركة PWS، وهي شركة شريكة لإحدى أعرق المجموعات الصناعية في المملكة العربية السعودية، AHQ Group، تحالف MERA Oil، وهو تحالف خاص أمريكي سعودي. وقد دخل التحالف المرحلة النهائية من عملية اختيار الموقع المضيف لمشروعه الطموح، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي، لإنشاء مصفاة متكاملة وممر لتصدير الطاقة.

وبعد دراسة وتقييم استمرّا على مدى ثلاث سنوات لعدد من المواقع في منطقة الخليج، حصر تحالف "MERA Oil" عملية اختيار الموقع النهائي في ثلاثة مواقع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، جميعها تقع خارج نطاق مضيق هرمز. وقد شهدت المناقشات مع المواقع المرشحة تقدمًا ملحوظًا على مدار العامين الماضيين، حيث وصلت إلى مرحلة حاسمة تسبق اتخاذ القرار النهائي، ومن المتوقع الإعلان عن الموقع المستضيف المفضل قبل نهاية عام 2026.

ورغم وصول المناقشات مع المواقع الثلاثة المدرجة في القائمة المختصرة إلى مرحلة متقدمة، يواصل التحالف إبقاء الباب مفتوحًا أمام أي مقترح استثنائي من دولة أخرى مؤهلة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن استيفاء متطلبات المشروع المتعلقة بمرونة طرق الإمداد والتصدير، وجاهزية البنية التحتية، والجدول الزمني للتنفيذ والتطوير، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع المستضيف.

ويتمحور المشروع المزمع تطويره حول إنشاء مصفاة متكاملة بطاقة 200,000 برميل يوميًا، مدعومة ببنية تحتية متطورة لميناء عميق المياه، ومرافق تخزين كبيرة للخام والمنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تجهيزات متخصصة للتصدير عبر النقل البحري. ويقع المشروع خارج نطاق مضيق هرمز، بما يتيح له توفير منصة تصدير مرنة وموثوقة من حيث مسارات النقل، مع إمكانية الوصول المباشر إلى خطوط الشحن الدولية.

إضافةً إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تأسيس قاعدة صناعية مستدامة طويلة الأمد تسهم في تعزيز منظومات التصنيع والخدمات اللوجستية، وتنمية القدرات التقنية، ودعم أمن الطاقة في المنطقة.

"لقد قادتنا ثلاث أعوام من التقييم والدراسة على مستوى المنطقة، إلى جانب عامين من المناقشات التفصيلية مع ثلاثة مواقع واعدة، إلى مرحلة حاسمة باتخاذ القرار النهائي. "لقد اكتمل تشكيل شراكة الجهات الراعية، وتم تحديد التصور التطويري واستراتيجية رأس المال، ونحن ننتقل حاليًا إلى المرحلة النهائية المتمثلة في اختيار الموقع المستضيف للمشروع. إن الجهة التي ستبادر باتخاذ خطوات حاسمة معنا خلال الأشهر المقبلة ستكون في موقع يؤهلها لاستضافة منصة استراتيجية جديدة ومتكاملة في قطاعات الصناعات التحويلية، وتخزين الطاقة، وتصديرها"، حسبما قال Marc W. Gunderson، مؤسس MWG Enterprises.

ويهدف البرنامج الرأسمالي للمرحلة الأولى، الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار أمريكي، إلى إنشاء مجمع طاقة متطور ومواكب للمستقبل، يدمج تقنيات التكرير عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وأنظمة متقدمة للتحكم في الانبعاثات. ويجري كذلك تقييم دمج تقنيات المعالجة المشتركة لإنتاج وقود الطيران المستدام، إلى جانب قدرات إدارة الكربون، باعتبارها عناصر مستقبلية محتملة ضمن التصميم الشامل للمشروع.

كما بلغت دراسة الجدوى الأولية، التي تشمل تصميم هيكل المصفاة، ومزيج المنتجات المستهدف، والتقديرات الأولية للاحتياجات الرأسمالية، والجوانب اللوجستية، وخطة التنفيذ المرحلي، مراحل متقدمة من التطوير. وعقب تأكيد الموقع المستضيف للمشروع، يُتوقع انتقال المشروع إلى المراحل النهائية من تقييم الموقع وأعمال التصميم الهندسي، على أن يكتمل التنفيذ الميكانيكي للمرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2029، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي ثم إطلاق العمليات التجارية.

ويتوافق المشروع مع الجهود الأوسع المبذولة في منطقة الخليج الرامية إلى توسيع قدرات التكرير المحلية، ومرافق التخزين، والبنية التحتية للتصدير. وبحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت صادرات الدول الخليجية الست من النفط الخام نحو 11.5 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، بما يمثل قرابة ربع صادرات النفط الخام العالمية.

ويستهدف مزيج المنتجات إنتاج مقطّرات وسطى عالية الجودة والمواصفات، تشمل الديزل فائق الانخفاض في محتوى الكبريت ووقود الطائرات، لخدمة أسواق دولية مختارة تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومنطقة حوض الأطلسي، ومنطقة الخليج، وأسواق عالمية أخرى، وذلك وفقًا لنتائج التصميمات الهندسية النهائية واتفاقيات التوريد والشراء المستقبلية.

"لا يزال تعزيز القيمة المضافة المحلية يمثل إحدى أبرز الفرص الصناعية الواعدة في منطقة الخليج. "لقد أكسبتنا أكثر من سبعة عقود من الخبرة في العمل الصناعي بالمملكة فهمًا عميقًا لما يجب أن يحققه مشروع بهذا الحجم للجهة المستضيفة له؛ إذ لا يقتصر أثره على إنشاء منشأة صناعية فحسب، بل يمتد إلى توفير فرص العمل، وتمكين المورّدين المحليين، وتطوير الكفاءات التقنية، وترسيخ قدرات صناعية طويلة الأمد، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية لدول المنطقة. نتطلع إلى اختتام هذه العملية مع الجهة التي تتمتع بأفضل المقومات للمضي قدمًا بسرعة والوفاء بمتطلبات التنفيذ"، حسبما قال عبدالملك القحطاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة في AHQ Group.

وبالنسبة للجهة المستضيفة النهائية للمشروع، يمثل التطوير المخطط للمرحلة الأولى استثمارًا صناعيًا كبيرًا يمتد ليشمل قطاعات التكرير، والتخزين، والموانئ، والبنية التحتية اللوجستية.

ومن المخطط أن يُقام المشروع على مساحة تقدر بنحو 1,200 إلى 1,500 فدان من الأراضي الصناعية المتصلة بالبنية التحتية للموانئ. ويهدف المشروع إلى ترسيخ قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل من خلال تعزيز المحتوى المحلي، ودعم فرص الأعمال الهندسية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وبناء القدرات الصناعية، بما يتماشى مع أطر القيمة المحلية المضافة المعتمدة وطنيًا.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع، في ذروة مراحل تطويره، ما يصل إلى 3,000 وظيفة مباشرة تشمل أعمال الإنشاء، والتشغيل التجريبي، والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 15,000 فرصة عمل غير مباشرة وفرص ناتجة عن الأثر الاقتصادي للمشروع، وفقًا للتقديرات الأولية للجهات الراعية.

"إننا نتحدث عن بنية تحتية استراتيجية تمتد لأجيال، ومن ثم يجب تأسيسها منذ البداية وفق أعلى المعايير المؤسسية، بما في ذلك حوكمة قوية، وهيكل رأسمالي متوازن قادر على الصمود لعقود طويلة، إلى جانب شراكة واضحة وشفافة مع الحكومة المستضيفة. يعمل Patel Family Office على بناء شراكات مع جهات سيادية ومؤسسات استثمارية تتبنى هذا التوجه والرؤية نفسها"، حسبما أفاد Lakshmi Narayanan، نائب رئيس Patel Family Office.

ويواصل تحالف "MERA Oil" مباحثاته مع مورّدي المواد الخام في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، على أن تشهد الاتفاقيات النهائية تقدمًا متزامنًا مع استكمال عملية اختيار الجهة المستضيفة للمشروع.

ومن المتوقع أن يعتمد البرنامج الرأسمالي المخطط للمرحلة الأولى على مزيج من تمويلات حقوق الملكية المقدمة من الجهات الراعية، ومشاركة الجهات السيادية والمؤسسات الاستثمارية، وتمويل المشاريع الدولي، ودعم ائتمان الصادرات، وهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

نبذة عن MERA Oil

تمثل "MERA Oil" المنصة المخصّصة لتطوير المشروع لصالح تحالف يضم ثلاثة مستثمرين رائدين.

وتُعد MWG Enterprises شركة متخصصة في تطوير مشاريع الطاقة، يقع مقرها في فورت وورث بولاية تكساس، وقد أسسها رائد الأعمال Marc W. Gunderson، مستندةً إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي بولاية تكساس.

يُعد Patel Family Office مكتبًا عائليًا خاصًا من الجيل الثالث، يستثمر في ثلاث قارات مع تركيز طويل الأجل على قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والمنصات الصناعية.

وتُعد PWS شركة شريكة لـ AHQ Group. وتُعدّ AHQ Group تكتلاً صناعيًا سعوديًا متنوعًا يمتلك تاريخًا تشغيليًا يمتد لأكثر من سبعة عقود في قطاعات خدمات النفط والغاز، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والقطاعات الصناعية.

البيانات التطلعية

يتضمّن هذا الإعلان بيانات تطلعية تتعلق بمشروع تطوير مقترح، بما في ذلك مبالغ الاستثمار المحتملة، والقدرة على المعالجة، وهياكل التمويل، وتقديرات التوظيف، والأسواق، والجداول الزمنية للمشروع.

تعكس هذه التصريحات التوجهات الحالية للمشروع، إلا أنها تظل مرهونة باستكمال إجراءات اختيار الموقع، والدراسات الهندسية، والتقييمات البيئية، والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة، واستكمال ترتيبات التمويل، والوصول إلى القرار الاستثماري النهائي. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية.

يُقدَّم هذا الإعلان لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو صكوك أو أي أدوات مالية أخرى، كما لا يشكل دعوة لتقديم عرض لشراء أي منها في أي ولاية قضائية.

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