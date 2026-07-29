T964獲任命為Uptime Institute商業合作夥伴，推動伊拉克數位基礎設施發展

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Uptime Institute與伊拉克領先的數位基礎設施公司Tech964 Holding Limited（T964）今日宣布建立具里程碑意義的策略合作夥伴關係，以加速伊拉克的數位轉型。此合作結合全球數位基礎設施標準領域的領先權威機構，以及正在建設支撐伊拉克數位經濟之關鍵基礎設施的企業。該協議於2026年7月17日伊拉克總理Ali Al-Zaidi官方訪問美國期間，在美國商會主辦的美伊商業峰會上簽署。此次歷史性峰會促成超過50項協議，總價值超過600億美元，並標誌著美國與伊拉克之間經濟合作開啟強勁的新時代。

根據協議，T964已獲任命為Uptime Institute在伊拉克的商業合作夥伴，雙方將共同推動全國資料中心標準、專業能力建設，以及具韌性的數位基礎設施發展。

作為伊拉克領先的數位基礎設施公司，T964是推動全國數位轉型計畫的主要私營部門推動者，並在該國數位基礎設施生態系統的核心運作。透過投資於中立電信商資料中心、電信基礎設施、雲端服務推動、網路安全、金融科技基礎設施，以及支援AI的數位平台，T964正在建設支撐伊拉克政府、企業、金融產業及數位經濟運作的關鍵基礎設施。

此合作結合Uptime Institute在全球數位基礎設施標準領域廣受認可的權威地位與T964的國家/地區級領導地位，將世界級認證、卓越營運能力及國際最佳實務引進伊拉克。

T964執行長Ali El Akabi表示：「這項合作代表T964建設伊拉克數位未來使命中的重要里程碑。作為引領伊拉克數位基礎設施生態系統發展的企業，我們的責任不僅限於建設資料中心，更在於打造值得信賴的數位基礎，讓政府、企業、金融機構、雲端服務供應商，以及未來的AI基礎設施能在此基礎上運作。透過結合Uptime Institute全球認可的標準與T964的全國性平台，我們正在打造符合最高國際標準的基礎設施，同時將伊拉克定位為連接中東與全球科技市場的可信賴數位樞紐。」

Uptime Institute首席商務官Mustapha Louni表示：「在T964身上，我們找到了一家其雄心與執行力均與伊拉克機遇規模相匹配的合作夥伴。作為引領伊拉克數位基礎設施轉型的企業，T964具備獨特優勢，能夠將全球標準帶入一個正邁入數位成長關鍵階段的市場。雙方攜手合作，正在打造值得信賴的基礎設施，為伊拉克數位經濟未來數十年的發展提供支援。」

美國商會成為此次簽署儀式的首要場地，突顯其在促進國際經濟合作，以及連結全球科技領導者與新興市場方面所扮演的重要角色。在美國與伊拉克政府策略一致性的推動下，此合作夥伴關係旨在部署具韌性、永續性且獲全球認可的數位基礎設施。透過針對性的知識移轉與當地人才培育，Uptime Institute與T964正建立吸引國際投資及確保伊拉克數位未來所需的基礎支柱。

關於Uptime Institute

Uptime Institute是全球數位基礎設施權威機構。30多年來，該公司為資料中心效能、韌性、永續性與效率建立了業界領先的標準。這些標準可確保客戶的數位基礎設施在任何營運條件下，都能持續符合其業務需求。Uptime已在全球頒發超過4,300項認證，並在120多個國家/地區擁有超過1,100個進行中的專案，協助數萬家企業在管理成本、資源與效率的同時，最佳化關鍵IT資產。該組織的Tier Standard是IT產業在資料中心設計、建置與營運方面最受信賴且採用最廣泛的全球標準。核心服務包括Tier認證、管理與營運審查、AI基礎設施諮詢、資料中心風險評估、能源與永續性評估、網路安全評估與評級，以及IT諮詢服務。Uptime Education教育計畫已有超過100,000名資料中心專業人員完成培訓，使Uptime成為全球首選的學習與發展合作夥伴。Uptime Institute總部位於紐約州紐約市，並於倫敦、聖保羅、杜拜、利雅德、新加坡及馬德里設有辦公室，同時在全球超過34個國家/地區設有Uptime專職專業人員。

關於T964

T964是一家總部位於中東的領先科技、連接性、人工智慧與數位基礎設施投資集團，專注於投資與開發支撐現代經濟運作的關鍵平台，包括電信網路、資料中心、雲端生態系統、AI平台與解決方案、網路安全服務、金融科技基礎設施，以及數位轉型計畫。

T964建立於伊拉克穩健的營運基礎之上，透過嚴謹的治理、長期投資與策略合作夥伴關係，連結全球科技領導者與快速成長的區域市場。其使命在於釋放經濟機會、加速AI驅動的解決方案發展，並為整個地區的政府、企業與社群打造值得信賴的基礎設施。www.tech964.com

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