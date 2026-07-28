ACI Worldwide y dLocal ponen los principales métodos de pago locales de América Latina a disposición de los comerciantes de todo el mundo

OMAHA (Nebraska) y MONTEVIDEO (Uruguay)--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), una de las empresas pioneras en el sector de la tecnología de pagos globales, y dLocal (NASDAQ: DLO), la plataforma de pagos líder que conecta a comerciantes de todo el mundo con mercados emergentes, anunciaron hoy una alianza estratégica que brinda a los comerciantes globales acceso inmediato y sin complicaciones a los principales métodos de pago locales en Brasil y México a través de la Plataforma de Coordinación de Pagos de ACI, con planes de futura expansión a Argentina, Chile, Colombia y Perú.

A partir de hoy, los comerciantes pueden registrarse y comenzar a procesar transacciones utilizando seis métodos de pago locales en ambos mercados, entre los que se incluyen Pix, PicPay, Mercado Pago y NuPay en Brasil, y Mercado Pago, OXXO y SPEI en México. Gracias a esta alianza los comerciantes corporativos y socios de tecnología financiera de ACI pueden expandirse a América Latina mediante una única integración, al tiempo que mantienen el control total sobre su estrategia de pagos.

Esta alianza implica que ACI pasa a ser compatible con los métodos de pago más populares entre los consumidores de Brasil y México, lo que ayuda a los comerciantes a llegar a más clientes a través de los instrumentos de pago que ya conocen y en los que confían. Al combinar esto con las capacidades líderes en la industria de ACI en materia de prevención de fraudes, inteligencia de pagos y coordinación, los comerciantes pueden mejorar las tasas de conversión, gestionar el riesgo de manera más eficaz y acelerar su expansión en América Latina mediante un proceso de incorporación rápido y simplificado.

A pesar de su rápido crecimiento, todavía existe una gran fragmentación en el panorama de los pagos en América Latina. Las preferencias de pago varían significativamente de un mercado a otro, lo que hace que la aceptación de los métodos de pago locales sea esencial para los comerciantes que buscan maximizar la conversión y el alcance a los clientes. El continente cuenta con más de 638 millones de consumidores, con una penetración de Internet superior al 75% y una adopción de teléfonos inteligentes que supera el 80%. Sin embargo, las preferencias de pago de los consumidores varían considerablemente según el mercado. Los métodos de pago alternativos, que incluyen billeteras electrónicas, transferencias bancarias en tiempo real y sistemas de pago instantáneo, representan actualmente alrededor del 50% de las transacciones en línea en toda la región* y ya representan las opciones predominantes en varios países.

El sistema de pagos instantáneos Pix de Brasil cuenta ya con más de 170 millones de usuarios**, mientras que las transferencias entre cuentas desempeñan un papel fundamental en el comercio electrónico en mercados como el de Colombia. Para los comerciantes de todo el mundo, esto significa que depender únicamente de los pagos con tarjeta puede limitar las oportunidades de conversión en algunos de los mercados de comercio digital de más rápido crecimiento de la región.

En virtud de esta alianza, dLocal aporta su amplia red de pagos locales y su experiencia regional a la Plataforma de Coordinación de Pagos de ACI, lo que ayuda a los comerciantes a ofrecer experiencias de pago adaptadas al contexto local en toda América Latina. El lanzamiento abarca Brasil y México, y está previsto que Argentina, Chile, Colombia y Perú se sumen en la próxima fase de expansión. Al aprovechar la conectividad de dLocal con los métodos de pago locales a través de la plataforma que coordina los pagos de ACI, los comerciantes globales pueden reducir la complejidad de la integración y, al mismo tiempo, ofrecer las experiencias de pago que prefieren los consumidores.

Juntos, ACI y dLocal ayudan a los comerciantes a mejorar las tasas de conversión en entornos de pago fragmentados y, al mismo tiempo, mantienen plena visibilidad y control sobre cómo se gestionan y enrutan las transacciones. Puesto que se combina la experiencia de dLocal en pagos locales con las capacidades de coordinación, prevención de fraudes e inteligencia de pagos de ACI, esta alianza elimina gran parte de la complejidad operativa que tradicionalmente ha frenado la expansión hacia nuevos mercados.

“A medida que los comerciantes amplían su actividad a regiones de alto crecimiento como América Latina, el desafío ya no es simplemente aceptar pagos, sino gestionar una complejidad cada vez mayor sin dejar de mantener el rendimiento, la flexibilidad y el control”, explicó Vlademir Santos, jefe de ventas para Brasil de ACI Worldwide. “Gracias a nuestra alianza con dLocal, los comerciantes pueden acceder a los métodos de pago en los que confían los consumidores en cada mercado, pero además siguen gestionando los pagos según sus propios términos. Todo esto se traduce en mejores experiencias para los clientes, tasas de conversión más sólidas y una estrategia de pagos que puede crecer al ritmo de su negocio”.

“Los pagos pueden considerarse la puerta de entrada a la economía digital de América Latina, y para gestionarlos de manera adecuada se requiere una verdadera experiencia local, no solo conectividad”, declaró Horacio Raviolo, jefe de alianzas comerciales de dLocal. “Al combinar nuestra amplia cobertura local en pagos y nuestro conocimiento regional con la infraestructura de coordinación de clase mundial de ACI, ofrecemos a los comerciantes lo mejor de ambos mundos: el alcance para triunfar a nivel local y el control para expandirse a nivel global”.

La Plataforma de Coordinación de Pagos de ACI es una solución en la nube e independiente de los adquirentes que conecta a los comerciantes con múltiples métodos de pago, adquirentes y mercados a través de una única integración. Ofrece enrutamiento inteligente de las transacciones, prevención de fraudes e inteligencia de pagos en tiempo real; y todo esto ayuda a las empresas a mejorar las tasas de conversión, gestionar el riesgo y expandirse a través de las regiones, sin tener que sacrificar el control total de su estrategia de pagos. Una investigación de ACI muestra que el 96% de los comerciantes que utilizan múltiples adquirentes reportan mayores ingresos, y casi dos tercios mencionan la flexibilidad de pago como un factor clave para el crecimiento.

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Nota del editor:

*Todos los datos proceden del Manual de pagos para mercados emergentes 2025 de dlocal.com

** Datos de los usuarios de Pix según el Banco Central de Brasil: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-em-numeros-estatisticas

Para obtener más información, visite: Cómo triunfar en LatAm: los métodos de pago locales que maximizan la conversión (en inglés)

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide, un pionero en el campo de la tecnología de pagos globales, ofrece soluciones de software transformadoras que permiten la coordinación inteligente de pagos en tiempo real, de modo que los bancos, emisores de facturas y comerciantes puedan impulsar el crecimiento, al tiempo que modernizan de manera ininterrumpida sus infraestructuras de pago de forma sencilla y segura. Con más de 50 años de experiencia en pagos de confianza, combinamos nuestra presencia global con la local para ofrecer experiencias de pago mejoradas que nos ayudan a adelantarnos a los retos y oportunidades en constante cambio del sector de los pagos.

Acerca de dLocal

dLocal, empresa que desarrolla infraestructura financiera para los mercados del futuro, conecta a empresas globales con miles de millones de consumidores de mercados emergentes en América Latina, África, Asia y Medio Oriente. A través de la plataforma “One dLocal” (una API, una plataforma, un contrato), las empresas pueden aceptar y realizar pagos, y liquidar fondos a nivel global sin tener que gestionar integraciones fragmentadas ni entidades locales. Para obtener más información, visite www.dlocal.com.

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