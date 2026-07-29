Winamp s'associe à Deezer pour lancer une nouvelle génération de son lecteur musical emblématique

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN) annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec Deezer, qui fournira la technologie de streaming à son futur service d'abonnement musical premium. Cet accord constitue une étape majeure dans le développement de la nouvelle génération du Winamp Player, l'un des lecteurs musicaux les plus emblématiques au monde.

Prévu pour le premier semestre 2027, ce nouveau Winamp Player proposera une expérience d'écoute entièrement repensée, avec une ambition claire : réinventer le lecteur musical à l'ère du streaming.

Dans le cadre de ce partenariat, Deezer mettra à disposition sa technologie de streaming en marque blanche ainsi que son catalogue musical mondial, permettant à Winamp de lancer son propre service d'abonnement premium sous la marque Winamp. Cette offre sera intégrée de manière transparente au nouveau Winamp Player afin d'offrir une expérience entièrement conçue aux couleurs de Winamp.

À la différence des plateformes de streaming traditionnelles, le nouveau Winamp Player ne se limitera pas à la diffusion de musique en ligne. Il réunira au sein d'une même application le streaming premium, les bibliothèques musicales locales des utilisateurs, les radios Internet, les podcasts, les collections musicales personnelles hébergées dans le cloud ainsi que d'autres sources audio. Il proposera également une interface hautement personnalisable, de nouvelles fonctionnalités sociales et des approches inédites pour découvrir, organiser et profiter de la musique.

Si l'ensemble des fonctionnalités sera dévoilé à l'approche du lancement, Winamp confirme d'ores et déjà que son offre d'abonnement proposera une expérience fondamentalement différente de celle des plateformes de streaming actuelles, en réinventant à la fois l'expérience d'écoute et le modèle d'abonnement.

Il y a plus de vingt-cinq ans, Winamp a profondément transformé la manière dont des millions de personnes écoutaient la musique numérique. Malgré l'essor spectaculaire des services de streaming au cours de la dernière décennie, le Groupe estime que le concept même du lecteur musical a peu évolué. Avec cette nouvelle génération du Winamp Player, Winamp entend une nouvelle fois faire évoluer les standards de l'expérience musicale.

Ce partenariat profitera également à la communauté historique de Winamp. Après le lancement de la nouvelle plateforme, le célèbre lecteur Winamp pour ordinateur, toujours utilisé activement par plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde, intégrera le nouveau service d'abonnement musical premium de Winamp, reposant sur la technologie de streaming de Deezer.

Alexandre Saboundjian, Chief Executive Officer de Winamp Group, a déclaré :

« Depuis toujours, Winamp permet à chacun de vivre la musique à sa manière. Il y a vingt-cinq ans, nous avons révolutionné la façon dont des millions de personnes écoutaient la musique numérique. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il est temps de réinventer une nouvelle fois cette expérience. Grâce à ce partenariat avec Deezer, nous bénéficions d'une technologie de streaming de premier plan et de l'un des catalogues musicaux les plus riches au monde. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur l'essentiel : concevoir un produit Winamp unique, capable de réunir en un seul endroit tout ce que les utilisateurs souhaitent écouter. »

Thierry Ascarez, Chief Business Officer de Winamp Group, a ajouté :

« Ce partenariat va bien au-delà d'un simple accord technologique. Il réunit deux entreprises qui partagent la même vision de l'innovation dans l'univers de la musique. Deezer apporte son infrastructure de streaming ; Winamp conçoit une expérience produit entièrement nouvelle. Les utilisateurs ne découvriront pas simplement un nouveau service de streaming, mais une nouvelle génération du Winamp Player. »

Julien Delbourg, Chief Commercial Officer de Deezer, a déclaré :

« À l'instar de Deezer, Winamp a contribué à poser les bases de la transformation numérique de l'industrie musicale. Nous sommes heureux d'accompagner aujourd'hui le prochain chapitre de cette marque emblématique. Notre rôle est de soutenir la vision de Winamp en mettant à sa disposition une technologie de pointe, un catalogue musical mondial et plus de vingt ans d'expertise afin de proposer une expérience musicale de nouvelle génération qui rapproche toujours davantage les fans de leurs artistes préférés. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

30 octobre 2026 – Résultats S1 2026

À propos de WINAMP

Winamp est l'une des marques les plus emblématiques au monde dans l'univers de la musique numérique. Aujourd'hui, Winamp construit la prochaine génération d'expériences musicales en réunissant les artistes, les fans, les contenus musicaux et le streaming au sein d'un écosystème ouvert unique. Aux côtés de son lecteur multimédia légendaire, Winamp développe des services innovants destinés aux artistes, aux ayants droit et aux amateurs de musique du monde entier.

www.winamp.com

À propos de WINAMP GROUP

Winamp Group (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALWIN) est une société cotée spécialisée dans les technologies musicales, qui construit un écosystème intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la musique.

À travers son portefeuille de marques — Winamp, Bridger, Jamendo et Hotmix — le Groupe développe des technologies complémentaires couvrant les services aux artistes, la gestion des droits, les licences musicales et les expériences musicales numériques. Ensemble, ces activités sont conçues pour créer davantage de valeur pour les créateurs, les ayants droit, les partenaires et les amateurs de musique.

Winamp Group est coté sur Euronext Growth Paris et Bruxelles. (Ticker: ALWIN. ISIN: BE0974334667)

Plus d'informations : https://winamp-group.com/

Suivez Winamp Group sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/winampgroup/

À propos de DEEZER

Deezer est une plateforme indépendante de référence dédiée aux expériences musicales, qui permet à chacun de vivre pleinement la musique. Fondée à Paris en 2007, Deezer est disponible dans 180 pays et rassemble une équipe de 550 collaborateurs répartis entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et les États-Unis, unis par une même passion pour la musique, la technologie et l'innovation.

Deezer propose un catalogue musical complet, un son HiFi sans perte et des fonctionnalités innovantes conçues pour enrichir la découverte, l'engagement et la personnalisation. Animée par la mission de faire prospérer la musique, Deezer s'engage à contribuer à un écosystème musical plus durable et a été pionnière dans le développement du marquage des contenus musicaux générés par l'IA ainsi que d'un nouveau modèle de rémunération bénéficiant davantage aux artistes et aux auteurs-compositeurs.

Au-delà de son service destiné au grand public, Deezer accompagne également de grandes marques à travers Deezer for Business, en étendant sa portée et en créant de la valeur ainsi que de l'engagement utilisateur dans de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, les médias, les équipements audio et le commerce de détail.

Deezer est cotée sur Euronext Paris (Code mnémonique : DEEZR – ISIN : FR001400AYG6).

Pour suivre les dernières actualités : https://newsroom-deezer.com/

Pour les relations investisseurs : https://www.deezer-investors.com/

Suivez DeezerNews sur X et Deezer sur LinkedIn pour recevoir les informations en temps réel.

Deezer – Live the music

À propos de DEEZER FOR BUSINESS

Deezer for Business est la marque B2B de Deezer, l'une des principales plateformes indépendantes de streaming musical au monde.

Deezer for Business est la première plateforme B2B unifiée entièrement dédiée à la musique pour les entreprises. Elle réunit au sein d'une même offre un catalogue intégralement licencié, une technologie éprouvée et vingt années d'expertise musicale, à travers une suite complète de cinq solutions complémentaires : Deezer for Partners, Music as a Service, Deezer for Professionals, Deezer for Advertisers et Deezer AI Detection. Plus de 100 collaborateurs sont exclusivement dédiés aux activités B2B, couvrant les domaines du produit, de la technologie, des ventes et de l'éditorial.

Where music means business