Declaración de Anthony T. DiPietro sobre las medidas de rendición de cuentas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras los atroces delitos cometidos por Darius Paduch

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--En respuesta al anuncio realizado hoy de que Weill Cornell Medicine celebró un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para resolver una investigación penal sobre el papel de la institución al facilitar décadas de abuso sexual por parte del exurólogo Darius Paduch, el abogado Anthony T. DiPietro formuló la siguiente declaración:

"El anuncio de hoy envía un mensaje claro: las instituciones médicas no pueden ignorar delitos atroces, proteger y favorecer a los responsables, traicionar la confianza de los pacientes y esperar quedar impunes. El estudio jurídico DiPietro ha representado a más de 400 sobrevivientes de los abusos cometidos por Darius Paduch y ha logrado indemnizaciones de más de 1200 millones de dólares para víctimas de abuso sexual institucional de las organizaciones que permitieron y encubrieron su abuso. Durante años, los sobrevivientes de Paduch han sostenido que los directivos de Weill Cornell no protegieron a los pacientes pese a haber recibido reiteradas advertencias sobre su comportamiento.

Felicito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al FBI por su labor para responsabilizar a una de las instituciones médicas más grandes del país. Asimismo, invito a toda persona que se haya visto perjudicada por Weill Cornell o por el Dr. Darius Paduch a que se presente. Exponer los encubrimientos institucionales y responsabilizar a quienes cometen estos actos es una de las formas más eficaces de fortalecer la seguridad de los pacientes y prevenir futuros daños".

Acerca del estudio jurídico DiPietro

El estudio jurídico DiPietro es un referente nacional en litigios de alto impacto relacionados con la explotación y el abuso sexual, la mala praxis médica, la muerte por negligencia y la mala conducta institucional. El estudio ha obtenido indemnizaciones históricas en demandas contra la Universidad de Columbia y el Hospital NewYork-Presbyterian, y actualmente representa a cientos de sobrevivientes en casos contra Cedars-Sinai y el exginecólogo y obstetra Barry Brock; el Hospital NewYork-Presbyterian, Weill Cornell Medicine, Northwell Health y el exurólogo Darius Paduch; y el Chesapeake Regional Medical Center y el exginecólogo y obstetra Javaid Perwaiz.

Con un historial de más de 2200 millones de dólares en concepto de indemnización para sobrevivientes, el abogado Anthony T. DiPietro es muy reconocido como el primer abogado especializado en seguridad del paciente en los Estados Unidos y como un destacado defensor, reconocido a nivel nacional, de la responsabilización de las instituciones.

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