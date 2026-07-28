ACI Worldwide e dLocal levam os principais métodos de pagamento locais da América Latina aos comerciantes globais

OMAHA, Nebraska, e MONTEVIDÉU, Uruguai--(BUSINESS WIRE)--A ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), pioneira em tecnologia de pagamentos globais, e a dLocal (NASDAQ: DLO), plataforma líder em pagamentos que conecta comerciantes globais a mercados emergentes, anunciaram hoje uma parceria estratégica. Ela oferece aos comerciantes globais acesso imediato e sem complicações aos principais métodos de pagamento locais no Brasil e no México, por meio da Plataforma de Orquestração de Pagamentos da ACI. Há planos de expansão futura para a Argentina, o Chile, a Colômbia e o Peru.

Os comerciantes podem se cadastrar e começar a processar transações ainda hoje, utilizando seis formas de pagamento locais nos dois mercados, como Pix, PicPay, Mercado Pago e NuPay no Brasil, e Mercado Pago, OXXO e SPEI no México. Por meio de uma única integração, a parceria permite que os comerciantes corporativos da ACI e seus parceiros de fintech se expandam para a América Latina, mantendo total controle sobre sua estratégia de pagamentos.

Ou seja, a ACI oferece suporte aos métodos de pagamento mais populares entre os consumidores no Brasil e no México, ajudando os comerciantes a alcançar mais clientes por meio dos meios de pagamento que eles já conhecem e nos quais confiam. Ao combinar esses métodos com os recursos líderes do setor da ACI em prevenção de fraudes, inteligência de pagamentos e orquestração, os comerciantes podem melhorar suas taxas de conversão, gerenciar riscos de maneira mais eficaz e acelerar sua expansão para a América Latina por meio de um processo de integração rápido e simplificado.

Apesar do rápido crescimento, o cenário de pagamentos na América Latina permanece altamente fragmentado. As preferências de pagamento variam significativamente entre os mercados, de modo que a aceitação de formas de pagamento locais é essencial para os comerciantes que buscam maximizar a conversão e o alcance de clientes. O continente conta com mais de 638 milhões de consumidores, com penetração da internet superior a 75%, e a adoção de smartphones ultrapassa 80%. No entanto, as preferências de pagamento variam acentuadamente de acordo com o mercado. Métodos alternativos de pagamento, incluindo carteiras digitais, transferências bancárias em tempo real e sistemas de pagamento instantâneo, representam atualmente cerca de 50% das transações on-line em toda a região e já são predominantes em vários países.

O sistema de pagamentos instantâneos Pix do Brasil já conta com mais de 170 milhões de usuários, enquanto as transferências de conta para conta desempenham um papel fundamental no comércio eletrônico em mercados como a Colômbia. Para comerciantes globais, isso significa que depender exclusivamente de pagamentos com cartão pode limitar as oportunidades de conversão em alguns dos mercados de comércio digital de crescimento mais acelerado da região.

Por meio dessa parceria, a dLocal traz sua ampla rede de pagamentos locais e sua expertise regional para a Plataforma de Orquestração de Pagamentos da ACI, ajudando os comerciantes a oferecer experiências de pagamento relevantes para cada região em toda a América Latina. O lançamento abrange o Brasil e o México, com a Argentina, o Chile, a Colômbia e o Peru previstos como parte da próxima fase de expansão. Ao aproveitar a conectividade da dLocal com os métodos de pagamento locais por meio da plataforma de orquestração da ACI, os comerciantes globais podem reduzir a complexidade da integração e, ao mesmo tempo, oferecer as experiências de pagamento preferidas pelos consumidores.

Juntas, a ACI e a dLocal ajudam os comerciantes a melhorar as taxas de conversão em ambientes de pagamento fragmentados, mantendo total visibilidade e controle sobre a gestão e o encaminhamento das transações. A parceria elimina grande parte da complexidade operacional que tradicionalmente tem retardado a expansão para novos mercados ao combinar a expertise da dLocal em pagamentos locais com os recursos de orquestração, prevenção de fraudes e inteligência de pagamentos da ACI.

“À medida que os comerciantes expandem suas operações para regiões de alto crescimento, como a América Latina, o desafio deixa de ser simplesmente aceitar pagamentos e passa a ser gerenciar a crescente complexidade, mantendo desempenho, flexibilidade e controle”, afirmou Vlademir Santos, diretor de Vendas para o Brasil da ACI Worldwide. “Por meio da parceria com a dLocal, os comerciantes podem acessar os métodos de pagamento nos quais os consumidores confiam em cada mercado, enquanto continuam a orquestrar os pagamentos de acordo com suas próprias necessidades. Isso significa melhores experiências para os clientes, maiores taxas de conversão e uma estratégia de pagamentos capaz de acompanhar o crescimento dos negócios.”

“Os pagamentos são a porta de entrada para a economia digital da América Latina, e acertar nessa área exige conhecimento local genuíno, não apenas conectividade”, afirmou Horacio Raviolo, diretor de Parcerias Comerciais da dLocal. “Ao combinar nossa ampla cobertura de pagamentos locais e conhecimento regional com a infraestrutura de orquestração de pagamentos de classe mundial da ACI, oferecemos aos comerciantes o melhor dos dois mundos: o alcance necessário para conquistar mercados locais e o controle para expandir globalmente.”

A Plataforma de Orquestração de Pagamentos da ACI é uma solução baseada em nuvem e independente de adquirentes que conecta comerciantes a diversos métodos de pagamento, adquirentes e mercados por meio de uma única integração. Ela oferece roteamento inteligente de transações, prevenção de fraudes e inteligência de pagamentos em tempo real, ajudando as empresas a melhorar as taxas de conversão, gerenciar riscos e expandir para outras regiões, mantendo o controle total sobre sua estratégia de pagamentos. Uma pesquisa da ACI mostra que 96% dos comerciantes que utilizam múltiplas operadoras de cartão relatam maior receita, e quase dois terços citam a flexibilidade de pagamento como um fator-chave de crescimento.

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Nota do editor:

*Todos os dados de acordo com o Manual de Pagamentos para Mercados Emergentes 2025 da dLocal

**Dados de usuários do Pix de acordo com o Banco Central do Brasil https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-em-numeros-estatisticas

Para informações adicionais, visite: Conquistando a América Latina: os métodos de pagamento locais que maximizam a conversão

Sobre a ACI Worldwide

Pioneira em tecnologia de pagamentos globais, a ACI Worldwide oferece soluções de software transformadoras, que impulsionam a orquestração inteligente de pagamentos em tempo real. Com elas, bancos, emissores de cobrança e comerciantes podem promover o crescimento e, ao mesmo tempo, modernizar continuamente suas infraestruturas de pagamento de forma simples e segura. Com mais de 50 anos de experiência consolidada no setor, atuamos globalmente com presença local para oferecer experiências de pagamento aprimoradas e nos manter à frente dos desafios e oportunidades de um cenário de pagamentos em constante evolução.

Sobre a dLocal

A dLocal constrói infraestrutura financeira para os mercados do futuro, conectando empresas globais a bilhões de consumidores em mercados emergentes na América Latina, África, Ásia e Oriente Médio. Por meio da plataforma "One dLocal" (uma API, uma plataforma e um contrato), as empresas podem aceitar pagamentos, realizar repasses e liquidar fundos globalmente sem a necessidade de gerenciar integrações fragmentadas ou entidades locais. Para informações adicionais, visite www.dlocal.com.

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