WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute en Tech964 Holding Limited (T964), het toonaangevende digitale infrastructuurbedrijf van Irak, kondigden vandaag een belangrijk strategisch partnerschap aan om de digitale transformatie van Irak te versnellen. Dit partnerschap combineert ’s werelds toonaangevende autoriteit in digitale infrastructuurstandaarden met het bedrijf dat de kritieke infrastructuur bouwt om de digitale economie van Irak te onderschragen. Het akkoord werd ondertekend op de U.S. Chamber of Commerce U.S.-Iraq Business Summit op 17 juli 2026, tijdens het officiële V.S.-bezoek van de Irakese eerste minister Ali Al-Zaidi, op een historische summit die meer dan 50 overeenkomsten opleverde voor een waarde van meer dan USD $60 miljard en een krachtig nieuw tijdperk van economische samenwerking tussen de Verenigde Staten en Irak markeerde.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.