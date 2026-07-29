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T964 uitgeroepen tot Uptime Institute Business Partner om de digitale infrastructuur van Irak te bevorderen

Akkoord ondertekend tijdens de U.S.-Iraq Business Summit brengt ’s werelds meest vertrouwde digitale infrastructuurstandaarden naar Irak

original T964 named as Uptime Institute Business Partner to power Iraq's digital infrastructure, landmark agreement signed at U.S. Chamber of Commerce U.S.- Iraq Business Summit in Washington, D.C.

T964 named as Uptime Institute Business Partner to power Iraq's digital infrastructure, landmark agreement signed at U.S. Chamber of Commerce U.S.- Iraq Business Summit in Washington, D.C.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute en Tech964 Holding Limited (T964), het toonaangevende digitale infrastructuurbedrijf van Irak, kondigden vandaag een belangrijk strategisch partnerschap aan om de digitale transformatie van Irak te versnellen. Dit partnerschap combineert ’s werelds toonaangevende autoriteit in digitale infrastructuurstandaarden met het bedrijf dat de kritieke infrastructuur bouwt om de digitale economie van Irak te onderschragen. Het akkoord werd ondertekend op de U.S. Chamber of Commerce U.S.-Iraq Business Summit op 17 juli 2026, tijdens het officiële V.S.-bezoek van de Irakese eerste minister Ali Al-Zaidi, op een historische summit die meer dan 50 overeenkomsten opleverde voor een waarde van meer dan USD $60 miljard en een krachtig nieuw tijdperk van economische samenwerking tussen de Verenigde Staten en Irak markeerde.

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Contacts

Mediacontact
Uptime Institute
Brenda South 206-706-4647
bsouth@uptimeinstitute.com

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