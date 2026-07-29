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T964 es elegido socio comercial de Uptime Institute para promover la infraestructura digital de Irak

Firmaron el acuerdo en la Cumbre Empresarial EE. UU.-Irak para llevar a Irak los estándares de infraestructura digital más fiables del mundo

original T964 named as Uptime Institute Business Partner to power Iraq's digital infrastructure, landmark agreement signed at U.S. Chamber of Commerce U.S.- Iraq Business Summit in Washington, D.C.

T964 named as Uptime Institute Business Partner to power Iraq's digital infrastructure, landmark agreement signed at U.S. Chamber of Commerce U.S.- Iraq Business Summit in Washington, D.C.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute y Tech964 Holding Limited (T964), la empresa líder en infraestructura digital de Irak, han anunciado hoy una alianza estratégica histórica para agilizar la transformación digital de Irak. Esta alianza combina la principal autoridad mundial en estándares de infraestructura digital con la empresa que está construyendo la infraestructura crucial para sustentar la economía digital de Irak. El acuerdo fue firmado en la Cumbre Empresarial EE. UU.-Irak de la Cámara de Comercio de EE. UU. el 17 de julio de 2026, durante la visita oficial a Estados Unidos del primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, en una cumbre histórica que dio lugar a más de 50 acuerdos por un valor superior a los 60.000 millones de dólares y marcó el inicio de una nueva y sólida era de cooperación económica entre Estados Unidos e Irak.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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