WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute y Tech964 Holding Limited (T964), la empresa líder en infraestructura digital de Irak, han anunciado hoy una alianza estratégica histórica para agilizar la transformación digital de Irak. Esta alianza combina la principal autoridad mundial en estándares de infraestructura digital con la empresa que está construyendo la infraestructura crucial para sustentar la economía digital de Irak. El acuerdo fue firmado en la Cumbre Empresarial EE. UU.-Irak de la Cámara de Comercio de EE. UU. el 17 de julio de 2026, durante la visita oficial a Estados Unidos del primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, en una cumbre histórica que dio lugar a más de 50 acuerdos por un valor superior a los 60.000 millones de dólares y marcó el inicio de una nueva y sólida era de cooperación económica entre Estados Unidos e Irak.

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