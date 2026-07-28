B-Secur en CSEM gaan samenwerken om klinisch gevalideerde hartbewaking naar wearables voor de gezondheidszorg te brengen

BELFAST, Noord-Ierland & NEUCHÂTEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--CSEM, het in Zwitserland gevestigde centrum voor technologische innovatie, en B-Secur, een toonaangevend bedrijf op het gebied van geavanceerde biosensortechnologie, hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om klinisch gevalideerde hartbewaking mogelijk te maken in wearables voor de gezondheid.

De samenwerking combineert de meer dan 25 jaar ervaring van CSEM op het gebied van bewaking van vitale functies via PPG (fotoplethysmografie) met de ECG-algoritmen en -analyses van B-Secur, waarvoor reeds FDA-goedkeuring is verkregen. Hiermee krijgen fabrikanten van apparatuur en bedrijven in de digitale gezondheidszorg de mogelijkheid om nauwkeurige, marktklare hartbewaking in hun producten te integreren, voor toepassingen zoals monitoring van patiënten op afstand, cardiovasculaire gezondheidszorg en het beheer van chronische aandoeningen.

"Door de expertise van CSEM op het gebied van bewaking van vitale functies via fotoplethysmografie te combineren met de ECG-analyses van B-Secur, maken we een nieuwe klasse van multimodale sensoroplossingen mogelijk die klinisch relevante inzichten bieden."

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