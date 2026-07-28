Chypre : TotalEnergies approuve le développement du champ gazier Cronos pour fournir l’Europe en GNL

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (50%) et Eni (50%, opérateur), partenaires du Block 6 offshore Chypre, ont pris la décision finale d’investissement (FID) pour le développement du champ gazier de Cronos, découvert en 2022 et apprécié avec succès en 2024.

Situé en offshore profond à environ 185 kilomètres au sud-ouest des côtes chypriotes, Cronos sera développé au moyen de quatre puits sous-marins. Le gaz sera acheminé par pipeline sous-marin depuis les eaux chypriotes vers l’Egypte, où il sera liquéfié au terminal GNL de Damietta avant d’être exporté vers l’Europe.

Le développement de Cronos s’appuiera en partie sur des installations déjà existantes en Egypte, permettant de dégager d’importantes synergies pour un développement rapide, ce qui contribuera à accélérer sa mise en production et réduire l’intensité carbone de la production du champ.

Le démarrage de la production est attendu en 2028, avec un plateau d’environ 500 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j), soit environ 2,8 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL dont 50% sera commercialisée par TotalEnergies.

Un développement gazier connecté aux marchés du GNL

A la suite de la signature, en février 2025, d’un Accord Inter-gouvernemental (Host Government Agreement), les principaux accords commerciaux et contractuels nécessaires au développement du projet ont été signés. Ces accords déterminent les modalités d’utilisation des installations offshore du champ de Zohr, du transit du gaz en Égypte, de liquéfaction à Damietta LNG ainsi que de la vente du gaz sous forme de GNL.

Le projet pourra également permettre de valoriser, à terme, d’autres ressources situées sur le Block 6 qui feront l’objet d’appréciation lors de campagnes à venir.

« Nous nous réjouissons de lancer ce nouveau projet aux côtés d’Eni, avec le soutien des gouvernements chypriotes et égyptiens. Premier projet gazier développé à Chypre, Cronos permet de développer un nouveau hub gazier régional en Méditerranée orientale, en s’appuyant sur les infrastructures de l’Égypte. Cette nouvelle route gazière en Méditerranée contribuera à la sécurité énergétique de l’Europe en diversifiant ses sources d’approvisionnement en GNL », a déclaré Patrick Pouyanné Président-directeur général de TotalEnergies. « En tirant partie de capacités de traitement du gaz existantes, ce projet s’inscrit dans notre stratégie privilégiant les projets à bas coûts et à faibles émissions. Cronos contribue également à la croissance du portefeuille GNL de TotalEnergies qui atteindra 60 Mtpa à horizon 2030 ».

TotalEnergies est également présente à Chypre dans les blocs offshore 11 (50 %, opérateur), 7 (50 %, opérateur) et 8 (40 %).

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL, avec 44 millions de tonnes vendues en 2025 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mtpa de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L'ambition de TotalEnergies est d'accroître de 50 % sa production et ses achats long terme de GNL d'ici à 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

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À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations

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