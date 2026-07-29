1NCE en Pessl Instruments verbinden slimme boerderijen wereldwijd

KEULEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--1NCE, aanbieder van een plug-and-playplatform voor het bouwen en beheren van de beste IoT-producten ter wereld, en Pessl Instruments, wereldwijd marktleider in slimme landbouw, kondigen vandaag de uitrol aan van de METOS by Pessl Instruments-weernetwerkoplossing, mogelijk gemaakt door 1NCE. De smart farming-oplossing van Pessl Instruments verbindt duizenden weerstations en veldsensoren via één platform. Boeren in meer dan 80 landen krijgen zo realtime data over neerslag en bodemvocht, voorspellingen van extreem weer en het risico op gewasziekten.

De grootste uitdaging bij de uitrol van smart farming-oplossingen is goede dekking in provinciale gebieden. 1NCE biedt diensten aangaande connectiviteit die beschikbaar is in meer dan 170 landen. Daardoor biedt Pessl Instruments zijn smart farming-oplossing nu op wereldschaal aan, met een servicebeschikbaarheid van 99,97 procent. Hiermee verstevigt het bedrijf zijn positie als toonaangevende speler in smart farming en helpt het klanten om beter onderbouwde beslissingen te nemen over irrigatie en bemesting.

‘De landbouw is een van de meest veeleisende omgevingen binnen IoT: afgelegen, wereldwijd en onverbiddelijk zodra de datastroom stokt. Ons platform is gebouwd om de stations van Pessl Instruments overal ter wereld online te houden en nauwkeurig te laten rapporteren, zodat zij sensordata kunnen omzetten in concrete resultaten’, aldus Nicolas Martinez-Fresno, Chief Sales and Marketing Officer, 1NCE

Gottfried Pessl, CEO en oprichter, Pessl Instruments: ‘Boeren rekenen op ons voor een helder beeld van hun velden. Dat betekent dat onze weerstations overal en altijd moeten werken. Met 1NCE weten we zeker dat we hun de precieze inzichten geven die ze nodig hebben om te slagen.’

Over 1NCE

1NCE levert essentiële software- en connectiviteitsplatform waarmee klanten in meer dan 170 landen de beste intelligente producten ter wereld bouwen en beheren. Meer informatie op https://www.1nce.com/.

Over Pessl Instruments

Pessl Instruments GmbH, opgericht in 1984 in Weiz (Oostenrijk), levert wereldwijd slimme landbouwoplossingen via de METOS by Pessl Instruments-weerstations en het FieldClimate-platform. https://metos.global/