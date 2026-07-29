T964 désignée partenaire commercial d’Uptime Institute pour dynamiser l’infrastructure numérique irakienne

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute et Tech964 Holding Limited (T964), leader irakien de l’infrastructure numérique, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique historique visant à accélérer la transformation numérique de l’Irak. Ce partenariat associe la référence mondiale en matière de normes d’infrastructure numérique à l’entreprise chargée de construire les infrastructures essentielles qui sous-tendent l’économie numérique irakienne. L’accord a été signé lors du Sommet d’affaires américano-irakien organisé par la Chambre de commerce des États-Unis le 17 juillet 2026, dans le cadre de la visite officielle aux États-Unis du Premier ministre irakien Ali Al-Zaidi, lors d’un sommet historique qui a donné lieu à plus de 50 accords d’une valeur totale supérieure à 60 milliards de dollars américains et a marqué le début d’une nouvelle ère de coopération économique entre les États-Unis et l’Irak.

En vertu de cet accord, T964 a été désignée partenaire commercial d’Uptime Institute en Irak ; les deux entités travailleront conjointement pour faire progresser les normes relatives aux centres de données, le renforcement des compétences professionnelles et la mise en place d’une infrastructure numérique résiliente à l’échelle nationale.

En tant que leader irakien des infrastructures numériques, T964 est le principal acteur du secteur privé à l’origine des initiatives de transformation numérique à l’échelle nationale, opérant au cœur de l’écosystème des infrastructures numériques du pays. Grâce à ses investissements dans des centres de données indépendants des opérateurs, les infrastructures de télécommunications, la mise en œuvre du cloud, la cybersécurité, les infrastructures fintech et les plateformes numériques compatibles avec l’IA, T964 met en place les infrastructures essentielles qui alimentent le gouvernement, les entreprises, le secteur financier et l’économie numérique irakiens.

Ce partenariat associe l’autorité mondialement reconnue d’Uptime Institute en matière de normes d’infrastructures numériques au leadership national de T964, apportant ainsi à l’Irak une certification de classe mondiale, l’excellence opérationnelle et les meilleures pratiques internationales.

« Ce partenariat représente une étape décisive dans la mission de T964 visant à construire l’avenir numérique de l’Irak », déclare Ali El Akabi, directeur général de T964. « En tant qu’entreprise à la pointe du développement de l’écosystème des infrastructures numériques irakiennes, notre responsabilité va au-delà de la simple construction de centres de données : il s’agit de créer les fondations numériques fiables sur lesquelles fonctionneront les gouvernements, les entreprises, les institutions financières, les fournisseurs de cloud et les futures infrastructures d’IA. En associant les normes mondialement reconnues d’Uptime Institute à la plateforme nationale de T964, nous créons une infrastructure qui répond aux critères internationaux les plus exigeants, tout en positionnant l’Irak comme une plaque tournante numérique crédible reliant le Moyen-Orient aux marchés technologiques mondiaux. »

« Nous avons trouvé en T964 un partenaire dont l’ambition et la capacité d’exécution sont à la hauteur des opportunités offertes par l’Irak », déclare Mustapha Louni, directeur commercial d’Uptime Institute. « En tant qu’entreprise à la tête de la transformation des infrastructures numériques en Irak, T964 occupe une position unique pour apporter des normes mondiales à un marché qui entre dans une phase décisive de croissance numérique. Ensemble, nous construisons l’infrastructure de confiance qui soutiendra l’économie numérique irakienne pendant les décennies à venir. »

La Chambre de commerce des États-Unis a servi de cadre privilégié à cette signature, soulignant ainsi son rôle essentiel dans la promotion de la collaboration économique internationale et dans la mise en relation des leaders technologiques mondiaux avec les marchés émergents. Porté par l’alignement stratégique entre les gouvernements américain et irakien, ce partenariat vise à déployer une infrastructure numérique résiliente, durable et reconnue à l’échelle mondiale. Grâce à un transfert de connaissances ciblé et au développement des talents locaux, Uptime Institute et T964 posent les fondements indispensables pour attirer les investissements internationaux et assurer l’avenir numérique de l’Irak.

À propos d’Uptime Institute

Uptime Institute est l’autorité mondiale de l’infrastructure numérique. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise établit des références de pointe en matière de performances, de résilience, de durabilité et d’efficacité des centres de données. Ces références garantissent aux clients que leur infrastructure numérique fonctionnera de manière cohérente avec leurs besoins métier, quelles que soient les conditions d’exploitation. Avec plus de 4 300 certifications délivrées à l’échelle mondiale et plus de 1 100 projets en cours dans plus de 120 pays, Uptime a aidé des dizaines de milliers d’entreprises à optimiser leurs actifs informatiques critiques tout en gérant leurs coûts, leurs ressources et leur efficacité. La norme Tier de l’organisation est la norme mondiale la plus fiable et la plus adoptée du secteur informatique en matière de conception, de construction et d’exploitation des centres de données. Ses principales offres comprennent les certifications Tier, les audits de gestion et d’exploitation, le conseil en infrastructure d’IA, les évaluations des risques liés aux centres de données, les évaluations énergétiques et de durabilité, les évaluations et notations en matière de cybersécurité, ainsi que les services de conseil informatique. Les programmes de formation d’Uptime ont été suivis par plus de 100 000 professionnels des centres de données, faisant d’Uptime le partenaire de choix en matière d’apprentissage et de développement à l’échelle mondiale. Uptime Institute a son siège social à New York, dans l’État de New York, et dispose de bureaux à Londres, São Paulo, Dubaï, Riyad, Singapour et Madrid, ainsi que de professionnels Uptime à temps plein basés dans plus de trente-quatre pays à travers le monde.

À propos de T964

T964 est un groupe d’investissement de premier plan spécialisé dans les technologies, la connectivité, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques, dont le siège social est situé au Moyen-Orient, investissant dans les plateformes essentielles qui alimentent les économies modernes et les développe : réseaux de télécommunications, centres de données, écosystèmes cloud, plateformes et solutions d’IA, services de cybersécurité, infrastructures fintech et initiatives de transformation numérique.

S’appuyant sur une solide base opérationnelle en Irak, T964 fait le lien entre les leaders technologiques mondiaux et les marchés régionaux à forte croissance grâce à une gouvernance rigoureuse, des investissements à long terme et des partenariats stratégiques, avec pour mission de créer des opportunités économiques, d’accélérer le développement de solutions basées sur l’IA et de mettre en place des infrastructures fiables pour les gouvernements, les entreprises et les communautés de toute la région. www.tech964.com

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