T964、アップタイム・インスティテュートのビジネスパートナーに就任——イラクのデジタルインフラを支える

ワシントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アップタイム・インスティテュート（Uptime Institute）と、イラクを代表するデジタルインフラ企業であるTech964 Holding Limited（以下、T964）は本日、イラクのデジタルトランスフォーメーションを加速させる画期的な戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。本パートナーシップは、デジタルインフラ基準における世界的権威と、イラクのデジタル経済を支える重要インフラを構築する企業とを結びつけるものです。協定は2026年7月17日、イラクのアリ・ザイディ首相の公式訪米にあわせて米国商工会議所が開催した「米国・イラクビジネスサミット」において署名されました。同サミットでは総額600億米ドルを超える50件以上の協定が成立し、米国とイラクの経済協力が新たな時代を迎えたことを強く印象づけました。

本協定に基づき、T964はアップタイム・インスティテュートのイラクにおけるビジネスパートナーに任命され、両者は共同で、イラク全土におけるデータセンター基準の高度化、専門人材の育成、強靭なデジタルインフラの整備に取り組みます。

イラクを代表するデジタルインフラ企業であるT964は、同国のデジタルインフラ・エコシステムの中核を担い、全国規模のデジタルトランスフォーメーション推進を民間セクターから支える中心的存在です。キャリアニュートラルなデータセンター、通信インフラ、クラウド導入支援、サイバーセキュリティ、フィンテックインフラ、AI対応デジタルプラットフォームへの投資を通じて、T964はイラクの政府機関、企業、金融セクター、そしてデジタル経済を支える重要インフラを構築しています。

本パートナーシップは、デジタルインフラ基準において世界的に認められたアップタイム・インスティテュートの権威と、T964が国内で築いてきた主導的地位とを結びつけ、世界水準の認証、卓越したオペレーション、国際的なベストプラクティスをイラクにもたらします。

T964の最高経営責任者（CEO）であるアリ・エル・アカビ氏は「本パートナーシップは、イラクのデジタルの未来を築くというT964の使命において、決定的な節目となるものです。イラクのデジタルインフラ・エコシステムの発展を牽引する企業として、当社の責務はデータセンターを建設することにとどまりません。政府機関、企業、金融機関、クラウド事業者、そして将来のAIインフラが稼働する、信頼に足るデジタル基盤を創り出すことにあります。世界的に認められたアップタイム・インスティテュートの基準と、T964の全国的なプラットフォームを組み合わせることで、最高水準の国際基準を満たすインフラを構築するとともに、中東と世界のテクノロジー市場をつなぐ信頼あるデジタルハブとしてイラクを位置づけてまいります」と、述べています。

アップタイム・インスティテュートの最高事業責任者（CBO）であるムスタファ・ルーニ氏は「T964に、イラクが持つ可能性の大きさに見合う志と実行力を備えたパートナーを見出すことができました。イラクのデジタルインフラ変革を牽引する企業として、T964は、デジタル成長の決定的な局面を迎えつつあるこの市場にグローバル基準をもたらすうえで、他に代えがたい立場にあります。両社は共に、今後数十年にわたりイラクのデジタル経済を支える、信頼できるインフラを築いてまいります」と、述べています。

署名の場となった米国商工会議所は、国際的な経済協力を促進し、世界のテクノロジーリーダーと新興市場とを結びつけるうえで重要な役割を果たしています。米国政府とイラク政府の戦略的な連携を背景に、本パートナーシップは、強靭で持続可能かつ国際的に認められたデジタルインフラの展開を目指します。的を絞った知見の移転と現地人材の育成を通じて、アップタイム・インスティテュートとT964は、国際的な投資を呼び込み、イラクのデジタルの未来を確かなものとするために不可欠な基盤を築いていきます。

アップタイム・インスティテュートについて

アップタイム・インスティテュートは、デジタルインフラに関する世界的権威機関です。30年以上にわたり、データセンターの性能、レジリエンス、サステナビリティ、効率性について業界をリードするベンチマークを確立してきました。これらのベンチマークは、いかなる運用条件下でもデジタルインフラが事業ニーズに沿って安定的に稼働することを、顧客に保証するものです。世界で4,300件を超える認証を発行し、120か国以上で1,100件超のプロジェクトが進行中であり、アップタイムはこれまでに数万社の企業が、コスト・リソース・効率性を管理しながら重要なIT資産を最適化することを支援してきました。同機関のTier基準は、データセンターの設計・構築・運用に関する規格として、IT業界で最も信頼され、広く採用されているグローバルスタンダードです。主なサービスには、Tier認証、M&O（運用管理）レビュー、AIインフラアドバイザリー、データセンターリスク評価、エネルギー・サステナビリティ評価、サイバーセキュリティ評価・格付け、ITアドバイザリーサービスがあります。アップタイムの教育プログラムはこれまでに10万人を超えるデータセンター専門家が修了しており、アップタイムは世界的に選ばれる人材育成パートナーとしての地位を確立しています。アップタイム・インスティテュートはニューヨーク州ニューヨークに本部を置き、ロンドン、サンパウロ、ドバイ、リヤド、シンガポール、マドリードに拠点を構えるほか、世界34か国以上に常勤の専門スタッフを配置しています。

T964について

T964は、中東に本社を置く、テクノロジー、コネクティビティ、人工知能、デジタルインフラ分野の大手投資グループです。通信ネットワーク、データセンター、クラウドエコシステム、AIプラットフォームおよびソリューション、サイバーセキュリティサービス、フィンテックインフラ、デジタルトランスフォーメーション推進事業など、現代経済を支える重要基盤への投資と開発を手がけています。

イラクにおける強固な事業基盤のうえに築かれたT964は、規律あるガバナンス、長期的な投資、戦略的パートナーシップを通じて、世界のテクノロジーリーダーと高成長を続ける地域市場とを結びつけています。経済的機会の創出、AIを活用したソリューションの加速、そして地域全体の政府機関・企業・コミュニティのための信頼できるインフラ構築を使命としています。www.tech964.com

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