T964 تُعيَّن شريكًا تجاريًا لمعهد Uptime Institute لدعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق

--(BUSINESS WIRE)--واشنطنأعلن كلٌّ من معهد Uptime Institute وشركة Tech964 Holding Limited (T964)، إحدى أبرز شركات البنية التحتية الرقمية في العراق، اليوم عن إطلاق شراكة استراتيجية رائدة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في العراق. وتجمع الشراكة بين أبرز مرجعية عالمية في مجال معايير البنية التحتية الرقمية والشركة التي تضطلع ببناء الركائز الأساسية للبنية التحتية الحيوية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي في العراق. وجرى توقيع الاتفاقية خلال قمة الأعمال الأمريكية-العراقية التابعة لغرفة التجارة الأمريكية في 17 يوليو 2026، ضمن الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة. وأسفرت هذه القمة التاريخية عن توقيع أكثر من 50 اتفاقية تتجاوز قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار أمريكي، لترسّخ بداية مرحلة جديدة ومثمرة من الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق.

وبموجب الاتفاقية، تم تعيين شركة T964 شريكًا تجاريًا لمعهد Uptime Institute في العراق، حيث ستعمل الشركتان معًا على تطوير معايير مراكز البيانات، وبناء القدرات المهنية، وتعزيز بنية تحتية رقمية مرنة وموثوقة في مختلف أنحاء البلاد.

وباعتبارها الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية الرقمية في العراق، تضطلع T964 بدور المُمكّن الأبرز من القطاع الخاص لمبادرات التحول الرقمي الوطنية، إذ تتمركز في قلب منظومة البنية التحتية الرقمية للبلاد. ومن خلال استثماراتها المتنوعة في مراكز البيانات المحايدة لشركات الاتصالات، والبنية التحتية المتقدمة للاتصالات، وتمكين الحلول السحابية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، والمنصات الرقمية المهيّأة للذكاء الاصطناعي، تعمل T964 على بناء البنية التحتية الحيوية التي تدعم عمليات الحكومة العراقية، وقطاع الأعمال، والقطاع المالي، والاقتصاد الرقمي في البلاد.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة العالمية المعترف بها لمعهد Uptime Institute في مجال معايير البنية التحتية الرقمية والقيادة الوطنية لشركة T964، بما يسهم في إدخال أرقى معايير الاعتماد العالمية، وتعزيز التميز التشغيلي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في العراق.

وقال علي العقابي، الرئيس التنفيذي لشركة T964: "تمثل هذه الشراكة محطة فارقة في مسيرة T964 الرامية إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في بناء مستقبل العراق الرقمي". "باعتبارنا الجهة الرائدة في تطوير منظومة البنية التحتية الرقمية في العراق، فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على بناء مراكز البيانات فحسب، بل تمتد إلى إنشاء قاعدة رقمية موثوقة تشكّل الأساس الذي ستعمل فوقه الحكومات، وقطاعات الأعمال، والمؤسسات المالية، ومزودو الخدمات السحابية، وحلول البنية التحتية المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وبدمج المعايير العالمية المرموقة لمعهد Uptime Institute مع المنظومة الوطنية التي توفرها T964، نعمل على بناء بنية تحتية رقمية تلتزم بأعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة العراق كمركز رقمي موثوق يربط الشرق الأوسط بمنظومة أسواق التكنولوجيا العالمية".

وقال مصطفى لوني، الرئيس التنفيذي للأعمال في معهد Uptime Institute: "وجدنا في T964 شريكًا يمتلك الطموح والرؤية والقدرة التنفيذية التي تتناسب مع حجم الفرصة الواعدة التي يمثلها العراق". "وبصفتها الشركة التي تقود مسيرة التحول في البنية التحتية الرقمية للعراق، تتمتع T964 بمكانة فريدة تُمكّنها من تقديم المعايير العالمية إلى سوق يشهد مرحلة محورية من النمو الرقمي. ومعًا، نرسي أسس بنية تحتية رقمية موثوقة قادرة على دعم نمو الاقتصاد الرقمي في العراق وتعزيز تطوره على مدى العقود المقبلة".

شكّلت غرفة التجارة الأمريكية المنصة الرئيسية لتوقيع هذه الاتفاقية، بما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وربط قادة التكنولوجيا العالميين بالأسواق الناشئة. وانطلاقًا من التوافق الاستراتيجي بين الحكومتين الأمريكية والعراقية، تهدف هذه الشراكة إلى نشر بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة ومعترف بها عالميًا. ومن خلال نقل المعرفة الموجّه وتطوير المواهب والكفاءات المحلية، يعمل كلٌّ من Uptime Institute وT964 على ترسيخ الركائز الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية وضمان مستقبل العراق الرقمي.

نبذة عن Uptime Institute

Uptime Institute هو هيئة البنية التحتية الرقمية العالمية. وعلى مدى أكثر من 30 عامًا، أرست الشركة معايير قيادية في القطاع لأداء مراكز البيانات، وقدرتها على الصمود، واستدامتها، وكفاءتها التشغيلية. وتوفر هذه المعايير للعملاء الثقة بأن بنيتهم التحتية الرقمية ستظل قادرة على تقديم أداء موثوق ومتسق يلبي متطلبات أعمالهم، مهما كانت ظروف التشغيل. ومن خلال أكثر من 4,300 شهادة اعتماد صادرة حول العالم، وأكثر من 1,100 مشروع قائم في أكثر من 120 دولة، ساهم معهد Uptime في تمكين عشرات الآلاف من الشركات من تحسين أصولها الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع تحقيق أفضل إدارة للتكاليف والموارد ورفع مستويات الكفاءة. ويُعد معيار Tier التابع للمؤسسة المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصميم مراكز البيانات وإنشائها وتشغيلها. وتتضمَّن أبرز خدمات الشركة شهادات اعتماد Tier، ومراجعات الإدارة والعمليات، والاستشارات المتخصصة في البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وتقييم مخاطر مراكز البيانات، وتقييمات كفاءة الطاقة والاستدامة، وتقييمات وتصنيفات الأمن السيبراني، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات. وأكمل أكثر من 100,000 متخصص في مجال مراكز البيانات حول العالم برامج Uptime التعليمية، الأمر الذي عزّز مكانة Uptime باعتبارها الشريك العالمي المفضل في مجالات التعلم والتطوير. يقع المقر الرئيسي لـ Uptime Institute في نيويورك، الولايات المتحدة، ولها مكاتب في لندن، ساو باولو، دبي، الرياض، سنغافورة، ومدريد، بالإضافة إلى وجود محترفين دائمين في Uptime في أكثر من أربع وثلاثين دولة حول العالم.

نبذة عن T964

تُعد T964 مجموعة استثمارية رائدة في مجالات التكنولوجيا، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، ويقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط. وتستثمر المجموعة في تطوير المنصات الحيوية التي تدعم الاقتصادات الحديثة، بما في ذلك شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، ومنظومات الحوسبة السحابية، ومنصات وحلول الذكاء الاصطناعي، وخدمات الأمن السيبراني، والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، ومبادرات التحول الرقمي.

وانطلاقًا من قاعدة تشغيلية قوية في العراق، تعمل T964 على ربط روّاد التكنولوجيا العالميين بالأسواق الإقليمية عالية النمو من خلال الحوكمة المنضبطة، والاستثمارات طويلة الأجل، والشراكات الاستراتيجية. وتتمثل مهمتها في إطلاق الفرص الاقتصادية، وتسريع تطوير الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية موثوقة للحكومات والمؤسسات والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة. www.tech964.com

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