FARM Rio escolhe a plataforma de cadeia de suprimentos da Inspectorio para impulsionar o crescimento internacional

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--Inspectorio, plataforma líder em inteligência artificial para qualidade, conformidade, sustentabilidade e rastreabilidade, anunciou hoje que a FARM Rio digitalizará suas operações de cadeia de suprimentos e otimizará a conformidade regulatória com as soluções de Gestão de Riscos de Qualidade, Gestão de Testes Laboratoriais e Rastreabilidade e Transparência da Inspectorio.

Fundada em 1997, a FARM Rio, carioca, tornou-se uma das marcas de moda e estilo de vida mais queridas do Brasil, reconhecida por seus tecidos coloridos e estampas inspiradas na natureza. Desde que iniciou sua expansão internacional em 2019 com a inauguração de sua loja principal no SoHo, em Nova York, a marca conquistou uma base de fãs fiéis entre os consumidores mais jovens nos EUA e na Europa por meio de uma crescente rede de lojas próprias, lojas de departamento renomadas e plataformas de aluguel de moda, impulsionando seu crescimento global contínuo.

À medida que a FARM Rio continua a expandir sua presença internacional, a Inspectorio apoiará esta próxima fase, digitalizando e fortalecendo ainda mais as operações da cadeia de suprimentos global da marca em suas lojas na França, Itália, México, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. A FARM Rio é uma marca emblemática da AZZAS 2154, o maior grupo varejista de moda da América Latina.

A implementação da plataforma de cadeia de suprimentos baseada em IA da Inspectorio permite que a FARM Rio automatize e digitalize a conformidade com as regulamentações internacionais cada vez mais rigorosas sobre trabalho forçado, relatórios de sustentabilidade corporativa e due diligence nos Estados Unidos e na Europa. A FARM Rio utilizará os seguintes recursos da plataforma em toda a sua cadeia de suprimentos:

Gestão de Riscos de Qualidade: Padroniza os fluxos de trabalho de inspeção, o agendamento e a geração de relatórios da FARM Rio em todas as operações globais da marca.

Padroniza os fluxos de trabalho de inspeção, o agendamento e a geração de relatórios da FARM Rio em todas as operações globais da marca. Gestão de Testes Laboratoriais: Centraliza solicitações de testes laboratoriais, resultados e informações de conformidade prontas para auditoria, aumentando a velocidade com que a FARM Rio pode lançar novos modelos nos mercados internacionais.

Centraliza solicitações de testes laboratoriais, resultados e informações de conformidade prontas para auditoria, aumentando a velocidade com que a FARM Rio pode lançar novos modelos nos mercados internacionais. Rastreabilidade e Transparência: Simplifica os esforços globais de conformidade com coleta automatizada de dados, validação de documentos e tradução de documentos em tempo real, permitindo a rastreabilidade completa do produto em conformidade com as regulamentações internacionais.

Manter a conformidade com as regulamentações internacionais continua sendo uma prioridade fundamental para as marcas globais de vestuário. De acordo com o "Relatório sobre o Estado da Cadeia de Suprimentos de 2026" da Inspectorio, mais da metade dos líderes de cadeias de suprimentos do varejo classificaram o impacto das mudanças regulatórias como um foco principal todos os anos nos últimos três anos, com 52% citando-o em 2026. Além disso, 62% dos usuários atuais de IA em cadeias de suprimentos do varejo citam a redução da carga de trabalho manual como um resultado principal, um benefício que a FARM Rio obterá com a plataforma de cadeia de suprimentos da Inspectorio.

“Como uma das marcas mais reconhecidas e de crescimento mais rápido nas Américas, sustentar esse crescimento exige uma cadeia de suprimentos moderna que esteja alinhada com o nosso futuro”, disse Alexandra Brito, diretora de Qualidade da FARM Rio. “À medida que crescemos, a Inspectorio nos fornece a plataforma e a expertise regulatória para digitalizar completamente nossas operações. Agora podemos expandir nossos negócios internacionais com a confiança de que nossa cadeia de suprimentos atende aos mais altos padrões nos mercados em que atuamos nas Américas e na Europa.”

“As cadeias de suprimentos estão passando de um modelo de gestão de custos mercado a mercado para uma base estratégica e conectada para o crescimento”, disse Chirag Patel, CEO da Inspectorio. “A FARM Rio reconheceu isso desde cedo, substituindo operações fragmentadas por uma plataforma digital única à medida que se expande pelas Américas, Europa e Oriente Médio. Temos orgulho de sermos parceiros da FARM Rio e do Grupo AZZAS 2154, que estão transformando sua cadeia de suprimentos em uma vantagem competitiva.”

Para saber mais sobre como a plataforma de cadeia de suprimentos baseada em IA da Inspectorio moderniza e aprimora a cadeia de produção das maiores marcas do mundo, acesse www.inspectorio.com.

Sobre a FARM Rio

A FARM Rio é uma marca global de moda e estilo de vida nascida no Rio de Janeiro, fundada por Katia Barros e Marcello Bastos em 1997. Reconhecida por suas estampas vibrantes, cores ousadas e celebração da cultura e natureza brasileiras, a marca cresceu de uma pequena barraca de mercado para uma das principais marcas de moda do Brasil, com mais de 135 lojas em todo o país e mais de 2.000 funcionários. Desde o início de sua expansão internacional em 2019, com sua loja principal no SoHo, em Nova York, a FARM Rio estabeleceu 17 lojas nos EUA, Europa, Oriente Médio e México, além de expandir por meio de mais de 2.000 parceiros atacadistas e espaços próprios em grandes varejistas, incluindo Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Selfridges, Liberty, Rinascente, Bloomingdale's e Printemps.

A FARM Rio, empresa certificada como B Corporation e marca principal do Grupo AZZAS 2154, o maior grupo varejista de moda da América Latina, também defende a sustentabilidade por meio de sua iniciativa "1000 Árvores por Dia, Todos os Dias", que já plantou mais de 2 milhões de árvores no Brasil.

Sobre a Inspectorio

A Inspectorio é a principal plataforma de cadeia de suprimentos com inteligência artificial que otimiza o desempenho, constrói resiliência e fornece inteligência em toda a cadeia de produção para marcas globais, varejistas e seus fornecedores de múltiplos níveis.

Nossa plataforma inovadora conecta e digitaliza perfeitamente os processos da cadeia de suprimentos para otimizar a tomada de decisões, ao mesmo tempo que oferece visibilidade e controle em tempo real sobre as operações da cadeia de produção.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.