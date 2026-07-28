Klarna au cœur d'Apple Upgrade, un nouveau programme de leasing de matériel proposé par Apple

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et le fournisseur de solutions de paiement flexibles, annonce aujourd'hui qu'il serait le prestataire de leasing du programme Apple Upgrade, une nouvelle option de leasing de matériel proposée par Apple aux États-Unis.

Louez du matériel Apple avec de faibles mensualités

Fourni par Klarna, Apple Upgrade offre aux clients une nouvelle façon de payer pour les iPhone, Mac, iPad et Apple Watch éligibles. Les clients peuvent choisir parmi les options de leasing de 12 et 24 mois pour iPhone et Apple Watch, et les options de leasing de 24 et 36 mois pour Mac et iPad. En outre, lorsque les clients s'inscrivent pour la première fois à Apple Upgrade, ils peuvent échanger un appareil existant pour réduire encore leurs paiements mensuels pendant leur période de leasing initiale.

La liberté de mettre à niveau, de rendre ou d'acheter votre appareil

Lorsque le leasing arrive à son terme, les clients choisissent ce qui leur convient le mieux : passer au dernier modèle1, acheter leur appareil, ou le rendre.

Une opération fluide et des paiements faciles à gérer

Apple et Klarna ont élaboré une expérience de paiement facile et transparente qui présente aux clients exactement à quoi ils s'engagent avant de prendre un leasing. Lors du choix de leur appareil et des clauses du leasing, les clients peuvent faire leur demande via Apple Retail, aussi bien en ligne qu'en magasin, et dans l'application Apple Store.

Les clients peuvent faire une demande en quelques minutes et, après approbation par Klarna, ils peuvent finaliser l'opération via Apple Retail et l'Apple Store. Les clients en magasin peuvent profiter de leur nouvel appareil tout de suite, tandis que les clients en ligne peuvent choisir la livraison ou la collecte en magasin. Les clients peuvent voir leurs prochains paiements dans l'application Klarna et suivre l'évolution de leur leasing du début à la fin.

L'option de leasing Klarna est maintenant disponible sur l'Apple Store en ligne, dans l'application Apple Store et dans les magasins Apple Store aux États-Unis.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles. Avec plus de 119 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et 3,4 millions de transactions par jour, le réseau de paiement et de commerce de Klarna, alimenté par l’IA, permet aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec pour mission d’être disponible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent payer avec Klarna en ligne, en magasin et via Apple Pay et Google Pay. Plus d’un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour stimuler leur croissance et fidéliser leur clientèle, notamment Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour plus d’informations, rendez-vous sur Klarna.com.

1 Les mises à niveau nécessitent la signature d'un nouveau contrat de leasing et le retour de votre appareil précédent, et sont soumises à l'admissibilité et à l'approbation du crédit.

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