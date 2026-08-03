EuroTeleSites fortalece sus operaciones un año después de su alianza con Sitetracker

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EuroTeleSites, una de las empresas de torres de telecomunicaciones líderes de Europa Central y del Este, anunció hoy los resultados del primer año de su alianza con Sitetracker, la plataforma de gestión de ciclo de vida de activos líder a nivel mundial. Un año después de la implementación, EuroTeleSites informa un importante avance en su transformación digital, con mejoras medibles en eficiencia operativa, transparencia entre mercados y coordinación de proyectos en los seis países donde tiene presencia.

Impulsamos la eficiencia en un entorno complejo y de alto nivel de inversión

EuroTeleSites invierte aproximadamente el 25 por ciento de sus utilidades en gastos de capital en 2026, en el financiamiento de la construcción y la actualización de infraestructura de torres de telecomunicaciones en los mercados de Europa Central y del Este. La gestión de este nivel de escala y complejidad demanda un sólido soporte digital, y Sitetracker se ha convertido en un facilitador clave de estas actividades.

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