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EuroTeleSites fortalece sus operaciones un año después de su alianza con Sitetracker

original EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EuroTeleSites, una de las empresas de torres de telecomunicaciones líderes de Europa Central y del Este, anunció hoy los resultados del primer año de su alianza con Sitetracker, la plataforma de gestión de ciclo de vida de activos líder a nivel mundial. Un año después de la implementación, EuroTeleSites informa un importante avance en su transformación digital, con mejoras medibles en eficiencia operativa, transparencia entre mercados y coordinación de proyectos en los seis países donde tiene presencia.

Impulsamos la eficiencia en un entorno complejo y de alto nivel de inversión

EuroTeleSites invierte aproximadamente el 25 por ciento de sus utilidades en gastos de capital en 2026, en el financiamiento de la construcción y la actualización de infraestructura de torres de telecomunicaciones en los mercados de Europa Central y del Este. La gestión de este nivel de escala y complejidad demanda un sólido soporte digital, y Sitetracker se ha convertido en un facilitador clave de estas actividades.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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