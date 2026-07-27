Tecnotree تعزِّز نموها في أمريكا اللاتينية بإبرام عقود جديدة للتحول الرقمي بقيمة 8.8 مليون دولار أمريكي

--(BUSINESS WIRE)--إسبو، فنلنداأعلنت Tecnotree، الشركة العالمية الرائدة في أنظمة دعم الأعمال الرقمية (BSS) القائمة بالأساس على الذكاء الاصطناعي وحلول المنصات الرقمية، اليوم عن فوزها بعقود جديدة للتحول الرقمي في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليون دولار أمريكي، مما يعزِّز الزخم التجاري المتواصل للشركة ويوسّع حضورها في واحدة من أهم أسواق النمو الاستراتيجية لديها.

وفي إطار المشروعات القائمة، ستنشر Tecnotree منصتها الرقمية القائمة بالأساس على الذكاء الاصطناعي وسوقها بين الشركات المخصصة للمؤسسات، بهدف تبسيط عمليات العملاء والأعمال من خلال التفاعل الرقمي الذكي، وتحقيق الإيرادات في الوقت الفعلي، والتجارة الرقمية، وإدارة منظومة الشركاء، إلى جانب التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة تجارب العملاء. ومن خلال توفير بنية رقمية موحدة، تُمكّن المنصة مزوّدي خدمات الاتصالات من إطلاق خدماتهم بوتيرة أسرع، وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء، والاستجابة بمرونة أكبر لمتطلبات السوق المتغيرة، بما يسهم في تحقيق قيمة أعمال مستدامة على المدى الطويل.

وتعزِّز هذه العقود الجديدة الزخم التجاري المتنامي لشركة Tecnotree في مختلف أنحاء الأمريكتين، كما تؤكد نجاحها المتواصل في تمكين مزوّدي خدمات الاتصالات من تحديث منظوماتهم الرقمية. وانطلاقًا من حضورها الراسخ في المنطقة وسجلها الحافل في تنفيذ برامج التحول الرقمي واسعة النطاق، تواصل Tecnotree توسيع قاعدة عملائها وتعزيز شراكاتها طويلة الأمد في واحدة من أكثر أسواق الاتصالات حيويةً وديناميكيةً على مستوى العالم.

نبذة عن Tecnotree

تُعد Tecnotree شركة عالمية رائدة في حلول أنظمة دعم الأعمال الرقمية القائمة بالأساس على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث تمكّن مزوّدي خدمات الاتصالات من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعظيم الإيرادات من خدمات الجيل الجديد، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء. وبفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 40 عامًا في القطاع، تخدم Tecnotree مشغلي الاتصالات في أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا والشرق الأوسط من خلال منصتها السحابية الأصلية المتوافقة مع إطار البنية الرقمية المفتوحة (ODA) الصادر عن TM Forum.

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