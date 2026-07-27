Tecnotree renforce sa croissance en Amérique latine grâce à de nouveaux contrats de transformation numérique d’une valeur de 8,8 millions de dollars américains

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, leader mondial des systèmes de soutien aux activités numériques (BSS) natifs de l'IA et des solutions de plateformes numériques, a annoncé aujourd'hui avoir remporté de nouveaux contrats de transformation numérique en Amérique latine, d'une valeur totale de 8,8 millions de dollars américains, renforçant ainsi la dynamique commerciale continue de l'entreprise et étendant sa présence sur l'un de ses principaux marchés stratégiques de croissance.

Dans le cadre de ces ententes, Tecnotree déploiera sa plateforme numérique native de l’IA et sa place de marché B2B à l’intention des entreprises afin de simplifier les opérations clients et commerciales grâce à l’engagement numérique intelligent, à la monétisation en temps réel, au commerce numérique, à la gestion de l’écosystème de partenaires, ainsi qu’au marketing et à la gestion de l’expérience client pilotés par l’IA. En fournissant une base numérique unifiée, la plateforme permet aux fournisseurs de services de communications de lancer des services plus rapidement, d’offrir des expériences client plus personnalisées et de s’adapter plus rapidement aux demandes changeantes du marché, tout en créant une valeur d’affaires durable à long terme.

Ces derniers contrats remportés s’inscrivent dans la dynamique commerciale croissante de Tecnotree dans les Amériques et soulignent le succès continu de l’entreprise dans l’accompagnement des fournisseurs de services de communication dans la modernisation de leurs écosystèmes numériques. Forte d’une présence régionale bien établie et d’une expérience éprouvée dans la mise en œuvre de programmes de transformation numérique à grande échelle, Tecnotree continue d’élargir sa clientèle tout en renforçant ses partenariats à long terme sur l’un des marchés des télécommunications les plus dynamiques au monde.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un leader mondial dans le domaine des solutions BSS numériques et des solutions fintech natives de l'IA ; l'entreprise aide les fournisseurs de services de communication à accélérer leur transformation numérique, à monétiser leurs services de nouvelle génération et à offrir une expérience client exceptionnelle. Forte de plus de 40 ans d'expertise dans le secteur, Tecnotree accompagne des opérateurs en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique et au Moyen-Orient grâce à sa plateforme native du cloud, conforme à l'Open Digital Architecture (ODA) du TM Forum.

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