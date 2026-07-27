Tecnotree斩获价值880万美元的新数字化转型合同，加速拉美市场增长

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的AI原生数字业务支持系统(BSS)及数字平台解决方案提供商Tecnotree今日宣布，已在拉丁美洲地区签订总价值达880万美元的全新数字化转型合同。此举进一步巩固了公司持续的商业增长势头，并扩大了其在这一关键战略增长市场的业务版图。

在这些合作项目中，Tecnotree将部署其AI原生数字平台和企业级B2B市场，旨在通过智能数字化互动、实时变现、数字商务、合作伙伴生态系统管理以及AI驱动的营销与体验管理，简化客户与业务运营。通过提供统一的数字基础，该平台使通信服务提供商能够更快地推出服务、提供更具个性化的客户体验，并更敏捷地适应不断变化的市场需求，同时创造可持续的长期商业价值。

这些最新合同的签订建立在Tecnotree在美洲地区日益增长的商业势头之上，凸显了公司在支持通信服务提供商实现数字生态系统现代化方面的持续成功。凭借在该地区稳固的业务布局以及在交付大型数字化转型项目方面的卓越记录，Tecnotree不断拓展其客户群，同时在这个全球最具活力的电信市场中加强长期合作伙伴关系。

关于Tecnotree

Tecnotree是AI原生数字BSS和金融科技解决方案领域的全球领导者，致力于帮助通信服务提供商加速数字化转型、实现新一代服务的变现并提供卓越的客户体验。凭借超过40年的行业专业知识，Tecnotree通过其云原生且符合TM Forum开放数字架构(ODA)标准的平台，服务于欧洲、亚洲、美洲、非洲和中东地区的众多运营商。

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