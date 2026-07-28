USHIO Industry & Entertainment anuncia un acuerdo de licencia de marca para productos de iluminación técnica profesional de la marca OSRAM

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--USHIO Industry & Entertainment (USHIO INE) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de licencia de marca con ams OSRAM, que permite a la empresa seguir ofreciendo determinados productos de iluminación técnica profesional con la prestigiosa marca OSRAM.

El acuerdo supone un avance importante tras la adquisición por parte de USHIO de la antigua división OSRAM Entertainment & Industry y refuerza el compromiso de la empresa de garantizar la continuidad para los clientes, los productos y las colaboraciones de larga duración en todo el mundo.

Para los clientes, el acuerdo garantiza la continuidad de los productos técnicos profesionales de iluminación que se han ganado una excelente reputación en los sectores del entretenimiento, el cine, la industria y otras aplicaciones de iluminación especializadas. Estos productos seguirán contando con el respaldo de la organización internacional, los conocimientos técnicos y el servicio de atención al cliente de USHIO Industry & Entertainment.

«La firma de este acuerdo aporta transparencia y continuidad a nuestros clientes de todo el mundo», afirmó Takuya Matsumoto, presidente y director ejecutivo de USHIO Industry & Entertainment.

«Nuestra prioridad siempre ha sido garantizar el rendimiento fiable de nuestros productos y la experiencia en su aplicación en la que confían nuestros clientes. Este acuerdo nos permite seguir prestando servicio a los mercados de iluminación técnica profesional con la estabilidad y la confianza que esperan los clientes».

El acuerdo garantiza la continuidad de la reconocida marca de productos OSRAM, con el mismo compromiso con la calidad, el rendimiento y el servicio.

«Este acuerdo refleja nuestro compromiso tanto con la continuidad como con la transparencia», afirmó Marko Haas, vicepresidente ejecutivo de USHIO Industry & Entertainment.

«Los clientes confían en estos productos para aplicaciones esenciales de iluminación técnica profesional. Al definir claramente la trayectoria de desarrollo de cada gama de productos, generamos confianza y, al mismo tiempo, seguimos consolidando a USHIO Industry & Entertainment como especialista internacional dedicado a las soluciones de iluminación técnica profesional».

El acuerdo permite a los clientes seguir disfrutando de:

Disponibilidad continuada de productos de iluminación técnica profesional de la marca OSRAM, de acuerdo con la hoja de ruta correspondiente a la familia de productos.

Calidad superior del producto y rendimiento fiable

Conocimientos técnicos especializados y asistencia en aplicaciones

Fabricación, ventas y atención al cliente a nivel internacional a través de USHIO Industry & Entertainment

Una comunicación transparente durante las futuras transiciones de productos

Si bien USHIO Industry & Entertainment constituye la identidad corporativa de la empresa, los productos de iluminación técnica profesional incluidos en el acuerdo de licencia de marca seguirán llevando la reconocida marca OSRAM, de acuerdo con la trayectoria prevista para la gama de productos correspondiente.

Acerca de USHIO Industry & Entertainment

USHIO Industry & Entertainment es una empresa internacional especializada en soluciones de iluminación profesional que presta servicio a los mercados del entretenimiento, el cine, la industria, la medicina, los aeródromos y la iluminación especializada.

Como parte del USHIO Group, la empresa combina décadas de experiencia en ingeniería con capacidades de fabricación a nivel internacional, conocimientos sobre aplicaciones y atención al cliente para ofrecer soluciones de iluminación de primera calidad en todo el mundo.

Para obtener más información, visita www.ushio-ine.com

Aviso sobre marcas registradas

USHIO INE GmbH es titular de una licencia de la marca OSRAM para determinados productos de iluminación técnica y de entretenimiento.

OSRAM es una marca comercial de OSRAM GmbH.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.