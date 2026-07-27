Tecnotree refuerza su crecimiento en Latinoamérica con nuevos contratos de transformación digital por valor de USD 8,8 millones

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, líder mundial en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales basados en IA y soluciones de plataformas digitales, anuncia que ha obtenido nuevos contratos de transformación digital en toda Latinoamérica por un valor total de USD 8,8 millones. Estos acuerdos refuerzan el impulso comercial continuo de la empresa y amplían su presencia en uno de sus principales mercados estratégicos de crecimiento.

En virtud de estos acuerdos, Tecnotree implementará su plataforma digital nativa de IA y su mercado B2B para que las empresas simplifiquen las operaciones comerciales y de atención al cliente mediante la interacción digital inteligente, la monetización en tiempo real, el comercio digital, la gestión del ecosistema de socios, así como el marketing y la gestión de la experiencia impulsados por la IA. Con esta base digital unificada, la plataforma permite a los proveedores de servicios de comunicaciones lanzar servicios más rápidamente, ofrecer experiencias de cliente más personalizadas y adaptarse con mayor rapidez a las demandas del mercado en constante evolución, al tiempo que genera valor comercial sostenible a largo plazo.

Estos nuevos contratos se suman al impulso comercial cada vez mayor de Tecnotree en las Américas y resaltan el éxito continuo de la empresa al apoyar a los proveedores de servicios de comunicaciones en la modernización de sus ecosistemas digitales. Con una presencia regional consolidada y un historial más que demostrado en la ejecución de programas de transformación digital a gran escala, Tecnotree continúa ampliando su base de clientes y, al mismo tiempo, fortalece alianzas a largo plazo en uno de los mercados de telecomunicaciones más dinámicos del mundo.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree, el líder mundial en soluciones de BSS digital nativas de IA y tecnología financiera, ayuda a los proveedores de servicios de comunicaciones a acelerar la transformación digital, monetizar los servicios de próxima generación y ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes. Con más de 40 años de experiencia en el sector, Tecnotree presta servicios a operadores de Europa, Asia, las Américas, África y Medio Oriente a través de su plataforma nativa de la nube, que cumple con la Arquitectura Digital Abierta (ODA) del TM Forum.

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