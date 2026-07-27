Uptime Institute se asocia con la provincia de Nínive para promover la infraestructura digital de Irak en la Cumbre Empresarial de Estados Unidos-Irak

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute ha anunciado hoy que ha suscrito una alianza estratégica histórica con la provincia de Nínive, firmada durante la Cumbre Empresarial Estados Unidos-Irak de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con el fin de acelerar la transformación digital de la región y promover la agenda digital nacional de Irak. Este acuerdo fue firmado el 17 de julio de 2026, durante la visita oficial del primer ministro iraquí Ali Al-Zaidi a Estados Unidos. El Uptime Institute participó como parte de la delegación oficial en una cumbre histórica que dio lugar a la concertación de más de 50 acuerdos por un valor superior a los 60.000 millones de dólares, lo que marca el inicio de una nueva era muy prometedora de cooperación económica, inversión e innovación tecnológica entre Estados Unidos e Irak.

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