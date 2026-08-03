EuroTeleSites renforce ses activités un an après le début de son partenariat avec Sitetracker

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EuroTeleSites, l’un des principaux opérateurs indépendants de tours de transmission d’Europe centrale et orientale, a annoncé aujourd’hui les résultats de sa première année de partenariat avec Sitetracker, la plateforme leader mondiale de gestion du cycle de vie des actifs. Un an après le début de la collaboration, EuroTeleSites affiche des progrès significatifs dans sa transformation numérique, avec des améliorations quantifiables en matière d’efficacité opérationnelle, de transparence entre les différents marchés et de coordination des projets dans ses six pays d’implantation.

Améliorer l’efficacité dans un environnement complexe à forte intensité d’investissements

En 2026, EuroTeleSites consacre environ 25 % de son chiffre d’affaires à des dépenses d’investissement, destinées à financer la construction et la modernisation des infrastructures de tours de transmission en Europe centrale et orientale. La gestion de projets d’une telle envergure et d’une telle complexité nécessite un soutien numérique robuste, et Sitetracker est devenu un outil essentiel à la réalisation de ces activités. La plateforme rationalise la mise en œuvre des projets grâce à un suivi automatisé des étapes clés et à des communications en temps réel, permettant d’améliorer la coordination entre les locataires, les fournisseurs et les équipes de projet tout en réduisant les retards.

« Le secteur des tours de transmission en Europe centrale et orientale connaît une expansion rapide, et les opérateurs comme EuroTeleSites sont sous pression pour mener à bien des programmes infrastructurels complexes à grande échelle sans compromettre la qualité ni la visibilité », a déclaré Giuseppe Incitti, PDG de Sitetracker. « Un an après le début de notre partenariat, EuroTeleSites démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsqu’une plateforme moderne de gestion du cycle de vie des actifs est placée au cœur des opérations. Nous sommes fiers de les soutenir dans leur croissance continue et de les aider à gérer ce qui compte le plus. »

Optimiser la collaboration et la gestion des ressources

Sitetracker a renforcé sa collaboration interfonctionnelle avec EuroTeleSites en regroupant les opérations, les finances et la gestion des contrats au sein d’un système unique. Cette intégration a permis d’améliorer l’alignement, la responsabilisation et l’allocation des ressources grâce à un suivi en temps réel et à des flux de travail automatisés. La plateforme favorise également l’optimisation continue des processus et l’échange structuré de données numériques, garantissant ainsi une qualité élevée et constante des données sur l’ensemble des marchés.

Améliorer les opérations sur le terrain et la gestion du cycle de vie

Les équipes de terrain bénéficient de fonctionnalités mobiles leur permettant de réaliser des mises à jour en temps réel et de télécharger des documents directement sur site, améliorant ainsi la qualité de l’exécution et la précision des rapports. Au-delà de la gestion quotidienne des projets, Sitetracker joue un rôle essentiel dans la gestion du cycle de vie à long terme des infrastructures de tours de transmission. Les actifs étant principalement constitués d’acier et de béton, la plateforme permet d’assurer une gestion durable, de la phase de déploiement initial à la maintenance continue, jusqu’au démantèlement final.

Uniformisation et croissance évolutive

L’uniformisation des flux de travail dans les six pays a permis de renforcer la transparence et de gérer les infrastructures de manière plus proactive. Les fonctionnalités automatisées de suivi des jalons et de notification garantissent le partage en temps réel des mises à jour des projets, ce qui permet de réduire les retards et d’améliorer la coordination entre les milliers de projets en cours. Après avoir commencé en tant qu’organisation lean et agile, EuroTeleSites gère aujourd’hui environ 14 000 actifs. L’adoption de Sitetracker témoigne de l’engagement de l’entreprise à fonctionner de manière progressiste, moderne et tournée vers l’avenir, à mesure qu’elle poursuit son développement.

« La gestion des infrastructures de tours de transmission répartie sur six marchés, chacun avec son propre environnement réglementaire et sa propre complexité opérationnelle, nécessite une plateforme capable d’assurer la cohérence sans compromettre la flexibilité », a déclaré Lars Mosdorf, directeur financier d’EuroTeleSites. « Ce partenariat a permis de renforcer considérablement la transparence, la collaboration et l’efficacité au sein de notre organisation. Sitetracker s’est révélée être un partenaire stratégique solide, et les résultats que nous avons obtenus au cours de cette première année nous permettent d’aborder la poursuite de notre croissance avec confiance. »

Alors qu’EuroTeleSites continue d’étendre l’empreinte de son réseau infrastructurel, le recours à Sitetracker par la société souligne la capacité de la plateforme à gérer des opérations complexes, sur plusieurs marchés et à grande échelle, permettant ainsi aux organisations de gérer leurs activités essentielles tout en contribuant à un avenir plus connecté.

À propos d’EuroTeleSites

EuroTeleSites est une société cotée à la Bourse de Vienne, et le premier fournisseur d’infrastructures et de solutions de télécommunications dans la région d’Europe centrale et orientale. Au deuxième trimestre 2026, l’entreprise participe au développement de l’infrastructure numérique de la région en exploitant 13 877 sites stratégiquement situés. Ses 201 collaborateurs ont généré un chiffre d’affaires de 75,9 millions d’euros. Acteur européen figurant parmi les 30 premières sociétés de gestion de tours de transmission au monde, EuroTeleSites vise à renforcer encore sa position de partenaire de confiance dans le secteur des télécommunications. Outre A1, son principal locataire, l’entreprise compte parmi ses clients des opérateurs de réseaux mobiles, des fournisseurs d’accès à Internet, des entreprises et des organismes publics. EuroTeleSites s’engage à fournir des solutions infrastructurelles fiables et innovantes pour répondre aux besoins de connectivité croissants de notre monde actuel.

À propos de Sitetracker

Sitetracker permet aux propriétaires, exploitants, entrepreneurs et autres parties prenantes de rationaliser et d’optimiser le cycle de vie complet des infrastructures critiques. Plateforme leader mondiale et complète de gestion du cycle de vie des actifs, Sitetracker aide des entreprises innovantes telles que Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Phoenix Towers International, Arevon, Qair, Encavis, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione et TEP à planifier, construire, exploiter et entretenir efficacement des millions de projets, sites et actifs. Sitetracker garantit l’excellence opérationnelle et une transparence totale au sein de secteurs tels que les infrastructures numériques, les énergies renouvelables, la recharge pour véhicules électriques, les services publics et l’immobilier. Sa plateforme favorise la sécurité et l’efficacité des équipes, garantit le bon déroulement des projets et permet aux entreprises de gérer échelle, croissance et complexité. Bénéficiant de la confiance de centaines de chefs de file du secteur, Sitetracker contribue à un avenir plus connecté et plus durable à travers le monde. Gérez ce qui compte le plus grâce à Sitetracker.

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