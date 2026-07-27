Uptime Institute在美伊商业峰会上与尼尼微省达成合作，助力伊拉克数字基础设施建设

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Uptime Institute今日宣布，与伊拉克尼尼微省达成一项标志性的战略合作伙伴关系。合作协议在美国商会举办的美伊商业峰会上正式签署，旨在加速该地区的数字化转型，并推动伊拉克国家数字化议程的实施。2026年7月17日，在伊拉克总理Ali Al-Zaidi正式访美期间，双方正式签署了该协议。Uptime Institute作为官方代表团成员参加了这一具有历史意义的峰会。本届峰会促成了50多项协议，总价值超过600亿美元，标志着美国与伊拉克之间经济合作、投资和技术创新迈入了强劲的新时代。

根据这份谅解备忘录(MOU)，Uptime Institute将与尼尼微省携手推动该地区的数字化转型，巩固其数字基础设施，为该省的经济增长、投资和发展机遇奠定坚韧且与全球接轨的基础。作为伊拉克复兴最具代表性的象征之一，尼尼微省正规划其雄心勃勃的现代化发展路线，此次合作将助力其崛起为新兴的科技与投资中心。

尼尼微省省长Abdul Qader Al-Dakheel表示：“尼尼微省正在谱写新的篇章，定义这一篇章的不是我们克服了怎样的困难，而是我们正在建设怎样的未来。通过与全球数字基础设施领域的最高权威Uptime Institute合作，我们正在打下坚韧的基础，为经济提供动力，为人民创造持久的机遇，并将尼尼微省打造为伊拉克新兴的科技与投资中心。这正是我们将雄心壮志转化为持久进步的方式。”

Uptime Institute首席商务官Mustapha Louni表示：“这是伊拉克的一个决定性时刻，Uptime Institute很荣幸能参与其中。我们将与Al-Zaidi总理的历史性代表团一道，帮助伊拉克打造非凡的基础设施：一个按照全球最高标准设计、由伊拉克人才驱动并能世代传承的数字骨干网络。我们与尼尼微省的合作证明，世界级、高韧性、可持续的基础设施对伊拉克而言不再是遥不可及的愿景，而是正在落地的现实。世界曾经看到的是一个正在重建的国家，而现在，我们看到的是一个正在引领未来的国家。”

美国商会作为此次标志性签约仪式的首选场地，凸显了其在促进国际经济合作、连接全球科技领袖与新兴市场方面的重要作用。在美伊两国政府高度战略契合的推动下，该合作旨在部署高韧性、可持续且获得全球认可的数字基础设施。通过有针对性的知识转移和本地人才培养，Uptime Institute正帮助伊拉克建立吸引国际投资、保障其数字未来所需的基础支柱。

关于Uptime Institute

Uptime Institute是全球数字基础设施权威机构。30多年来，该公司在数据中心性能、韧性、可持续性和效率方面确立了行业领先的基准。这些基准确保客户的数字基础设施在任何运行条件下都能持续满足其业务需求。Uptime在全球已颁发4300多个奖项，并在120多个国家拥有1100多个活跃项目，已帮助成千上万家公司优化关键IT资产，同时管理成本、资源和效率。该机构的分级标准是IT行业最值得信赖和应用最广泛的全球数据中心设计、建设和运营标准。其核心服务包括：分级认证、管理与运营评估、AI基础设施咨询、数据中心风险评估、能源与可持续性评估、网络安全评估与评级以及IT咨询服务。已有超过10万名数据中心专业人士完成Uptime Education的课程学习，使Uptime成为全球首选的学习与发展合作伙伴。Uptime Institute总部位于纽约州纽约市，在伦敦、圣保罗、迪拜、利雅得、新加坡和马德里设有办事处，在全球超过34个国家拥有全职的Uptime专业人员。

关于尼尼微省

尼尼微省是伊拉克北部重要的行政和经济区域，致力于区域现代化、经济多元化和可持续发展。通过实施战略数字举措，尼尼微省正积极改造区域基础设施，以促进公民创新、吸引外国投资，并为本地人才创造高科技就业机会。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。