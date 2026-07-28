USHIO Industry & Entertainment maakt een overeenkomst bekend voor de licentieverlening van handelsmerken voor professionele technische verlichtingsproducten van het merk OSRAM

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--USHIO Industry & Entertainment (USHIO INE) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een licentieovereenkomst voor handelsmerken heeft gesloten met ams OSRAM. Hiermee kan het bedrijf bepaalde professionele technische verlichtingsproducten blijven aanbieden onder het vertrouwde productmerk OSRAM.

De overeenkomst vormt een belangrijke mijlpaal na de overname door USHIO van de voormalige OSRAM Entertainment & Industry-divisie. Het bevestigt het streven van het bedrijf om continuïteit te waarborgen voor klanten, producten en langdurige partnerschappen wereldwijd.

Voor klanten biedt de overeenkomst continuïteit op het gebied van professionele technische verlichtingsproducten die een uitstekende reputatie hebben opgebouwd in de entertainment-, bioscoop-, industriële en andere gespecialiseerde verlichtingstoepassingen. Ook in de toekomst zullen de wereldwijde organisatie, de technische expertise en de klantenservice van USHIO Industry & Entertainment deze producten verder ondersteunen.

"De ondertekening van deze overeenkomst biedt duidelijkheid en continuïteit voor onze klanten over de hele wereld," aldus Takuya Matsumoto, President en CEO van USHIO Industry & Entertainment.

"Onze prioriteit is altijd geweest om de betrouwbare productprestaties en toepassingskennis te waarborgen waarop onze klanten rekenen. Dankzij deze overeenkomst kunnen we de professionele technische verlichtingsmarkten blijven ondersteunen met de stabiliteit en het vertrouwen die klanten verwachten."

De overeenkomst biedt continuïteit voor het vertrouwde OSRAM-productmerk, met dezelfde toewijding aan kwaliteit, prestaties en service.

"Deze overeenkomst weerspiegelt ons streven naar zowel continuïteit als transparantie," zegt Marko Haas, Executive Vice President van USHIO Industry & Entertainment.

"Klanten vertrouwen op deze producten voor belangrijke professionele en technische verlichtingstoepassingen. Door de routekaart voor elke productfamilie duidelijk vast te leggen, wekken we vertrouwen en blijven we USHIO Industry & Entertainment versterken als toegewijde wereldwijde specialist in professionele technische verlichtingsoplossingen."

Dankzij deze overeenkomst kunnen klanten blijven profiteren van:

Blijvende beschikbaarheid van professionele technische verlichtingsproducten van het merk OSRAM, in overeenstemming met de geldende roadmap voor de productfamilie

Topkwaliteit en betrouwbare prestaties

Gespecialiseerde technische expertise en toepassingsondersteuning

Wereldwijde productie, verkoop en klantenservice via USHIO Industry & Entertainment

Transparante communicatie tijdens toekomstige productovergangen

Hoewel USHIO Industry & Entertainment fungeert als de bedrijfsidentiteit van de onderneming, zullen de professionele technische verlichtingsproducten die onder de merklicentieovereenkomst vallen, het vertrouwde OSRAM-productmerk blijven dragen, in overeenstemming met de geldende roadmap voor de productfamilie.

Over USHIO Industry & Entertainment

USHIO Industry & Entertainment is een wereldwijde specialist in professionele verlichtingsoplossingen voor de entertainment-, film-, industriële, medische, vliegveld- en speciale verlichtingsmarkten.

Als onderdeel van de USHIO Group combineert het bedrijf tientallen jaren aan technische expertise met wereldwijde productiecapaciteiten, toepassingskennis en klantenservice om hoogwaardige verlichtingsoplossingen te leveren, overal ter wereld.

Ga voor meer informatie naar www.ushio-ine.com

Kennisgeving inzake handelsmerken

USHIO INE GmbH is licentiehouder van het merk OSRAM voor bepaalde technische en entertainmentverlichtingsproducten.

OSRAM is een handelsmerk van OSRAM GmbH.

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