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EuroTeleSites rafforza le operazioni a un anno dall'inizio della partnership con Sitetracker

original EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EuroTeleSites, una delle principali società indipendenti di gestione delle torri di trasmissione in Europa centro-orientale, ha annunciato oggi i risultati del suo primo anno di collaborazione con Sitetracker, la piattaforma leader globale di gestione del ciclo di vita delle attività. A un anno dalla distribuzione, EuroTeleSites segnala uno sviluppo importante della sua trasformazione digitale, con miglioramenti misurabili in termini di efficienza operativa, trasparenza tra i mercati e coordinazione dei progetti nei sei paesi in cui è presente.

Generare efficienza in un ambiente complesso a elevato investimento

EuroTeleSites sta investendo circa il 25% del proprio fatturato in spese di capitale nel 2026, finanziando la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture di torri nei mercati dell'Europa centrale e orientale. La gestione di questo livello di ampiezza e complessità richiede un solido supporto digitale, e Sitetracker è diventato un facilitatore fondamentale per queste attività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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E uroTeleSites
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Comunicazioni aziendali e portavoce
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Kathleen Ojo
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