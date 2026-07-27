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Tecnotree fortalece crescimento na América Latina com novos contratos de transformação digital no valor de USD 8,8 milhões

original Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, líder global em sistemas de suporte a negócios (SSN) digitais nativos de IA e soluções de plataforma digital, anunciou hoje que assegurou novos contratos de transformação digital na América Latina com um valor combinado de USD 8,8 milhões, reforçando o momentum comercial contínuo da empresa e ampliando sua presença em um dos principais mercados de crescimento estratégico.

Com todos os engajamentos, a Tecnotree empregará sua plataforma digital nativa de IA e marketplace B2B em empresas a fim de simplificar as operações empresariais e dos clientes através de engajamento digital inteligente, monetização em tempo real, gestão de comércio digital e de ecossistema de parceiros, e gestão de experiência e marketing impulsionada por IA. Ao fornecer uma base digital unificada, a plataforma permite que os provedores de serviço de comunicações lancem serviços de forma mais rápida, entreguem experiências mais personalizadas ao cliente e adaptem mais rapidamente às demandas em evolução do mercado, ao passo que criam valor empresarial sustentável a longo prazo.

Esses contratos mais recentes reforçam o crescente momentum comercial nas Américas e destacam o sucesso contínuo da empresa em apoiar provedores de serviços de comunicação à medida que modernizam seus ecossistemas digitais. Com uma presença regional estabelecida e um histórico comprovado de fornecer programas de transformação digital em larga escala, a Tecnotree continua expandindo sua base de clientes ao passo que fortalece as parcerias a longo prazo em um dos mercados de telecomunicação mais dinâmicos do mundo.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é líder global em SSN digitais nativos de IA e soluções de tecnologia financeira, ajudando os provedores de serviços de comunicação a acelerar a transformação digital, monetizar os serviços da próxima geração e fornecer experiências excepcionais aos clientes. Com mais de 40 anos de expertise na indústria, a Tecnotree atende operadores na Europa, na Ásia, nas Américas, na África e no Oriente Médio através da sua plataforma nativa em nuvem e em conformidade com a Open Digital Architecture (ODA) da TM Forum.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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CEO: Padma Ravichander
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