One Rock Capital Partners schließt strategisches Investment zur Gründung der Eat Happy Hana Group ab

NEW YORK & KÖLN, Deutschland & PARIS & LONDON--(BUSINESS WIRE)--One Rock Capital Partners, LLC („One Rock“) gab heute bekannt, dass die EAT HAPPY GROUP („EAT HAPPY“) und die europäischen Geschäftsbereiche der Hana Group SAS („Hana“) ihren zuvor angekündigten Zusammenschluss mit Unterstützung einer strategischen Investition von One Rock erfolgreich abgeschlossen haben. Nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen ist die Transaktion nun abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen „Eat Happy Hana Group" firmieren.

Die Eat Happy Hana Group vereint zwei Unternehmen, deren geografische Präsenz, Konzepte und Kompetenzen sich ergänzen. So entsteht eine europaweite Plattform für ultrafrische asiatische Lebensmittel und Fertiggerichte. Die gemeinsame Plattform beliefert rund 5.800 Verkaufsstellen in 14 europäischen Ländern und ist gut positioniert für weiteres Wachstum, Innovation und langfristige Partnerschaften mit dem Einzelhandel in ganz Europa.

„Für uns waren die Stabilität und das Wachstumspotenzial dieses Marktsegments besonders attraktiv, ebenso wie die langjährigen Beziehungen zum Einzelhandel sowie die hohe Qualität der Führungsteams der einzelnen Unternehmen“, sagte R. Scott Spielvogel, Managing Partner bei One Rock Capital Partners. „Die Eat Happy Hana Group wird mit einer soliden Grundlage in das Portfolio von One Rock aufgenommen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Management zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.“

„Der Zusammenschluss bietet uns eine hervorragende Gelegenheit, Ideen, Fachwissen und erfolgreiche Konzepte aus ganz Europa zu bündeln. Wir sind überzeugt, dass wir durch den Austausch innovativer Konzepte und bewährter Verfahren unseren Kunden und Handelspartnern schneller als je zuvor neue und spannende Convenience-Lösungen anbieten können“, sagte Dr. Johannes Steegmann, CEO der Eat Happy Hana Group.

„EAT HAPPY und Hana teilen eine gemeinsame Leidenschaft für Qualität, Frische und Kundenorientierung. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen zu bündeln und gemeinsam dieses neue Kapitel aufzuschlagen“, sagte Luca Mammola, CFO der Eat Happy Hana Group. „Außerdem sind wir froh, dass wir von One Rock's Erfahrung im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken profitieren. So können wir das Potenzial dieser gemeinsamen Plattform voll ausschöpfen.“

Die Deutsche Bank und RBC Capital Markets fungierten bei dieser Transaktion als Finanzberater, während Willkie Farr & Gallagher LLP als Rechtsberater von One Rock tätig war.

ÜBER ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock investiert in Unternehmen mit Wachstumspotenzial und Möglichkeiten für operative Verbesserungen. Dabei verfolgt das Unternehmen einen stringenten Ansatz, bei dem erfahrene operative Partner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu finden, zu erwerben und weiterzuentwickeln. Die Einbindung dieser operativen Partner ermöglicht es One Rock, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Akquisitionen sowie Investitionen in allen möglichen Situationen, unabhängig von deren Komplexität, erfolgreich abzuschließen. One Rock arbeitet eng mit der Unternehmensleitung und den operativen Partnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, der auf das Wachstum des Unternehmens und die Steigerung seiner Rentabilität ausgerichtet ist. Ziel ist die langfristige Steigerung des Wertes. Weitere Informationen finden Sie unter: www.onerock.com.

ÜBER EAT HAPPY HANA GROUP

Die Eat Happy Hana Group ist ein führender europäischer Anbieter von frisch zubereitetem Sushi, asiatisch inspirierter Küche und Konzepten für ultrafrische Fertiggerichte. Mit einem Portfolio von mehr als 20 Marken und rund 5.800 Verkaufsstellen in 14 europäischen Ländern versorgt die Gruppe täglich Millionen von Verbrauchern mit hochwertigen, frisch zubereiteten Produkten. Durch innovative Lebensmittelkonzepte, starke Partnerschaften im Einzelhandel und einen kundenorientierten Ansatz gestaltet die Eat Happy Hana Group die Zukunft der Kategorie „frische Fertiggerichte“ in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eathappyhanagroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.