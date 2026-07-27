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テクノツリー、総額880万米ドルの新たなデジタル・トランスフォーメーション契約を獲得し、中南米地域での成長を強化

original Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

フィンランド、エスポー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIネイティブのデジタルビジネスサポートシステム（BSS）およびデジタルプラットフォーム・ソリューションの世界的リーダーであるテクノツリーは、中南米全域で総額880万米ドルの新たなデジタル・トランスフォーメーション契約を獲得したと発表しました。これにより、同社の継続的な事業拡大の勢いがさらに強まり、重要な戦略的成長市場におけるプレゼンスをさらに拡大することになります。

これらの取り組みを通じて、テクノツリーは自社のAIネイティブデジタル・プラットフォームやB2Bマーケットプレイスを企業向けに展開し、インテリジェントなデジタルエンゲージメント、リアルタイムの収益化、デジタルコマース、パートナーエコシステム管理、そしてAIを活用したマーケティングおよび体験管理を通じて、顧客対応や業務運営の効率化を図ります。本プラットフォームは、統合化されたデジタル基盤を提供することで、通信サービスプロバイダーがサービスの立ち上げを迅速化し、よりパーソナライズされた顧客体験を提供し、変化する市場の需要に迅速に対応しながら、持続可能かつ長期的なビジネス価値を創出することを可能にします。

今回の契約獲得は、米州全域におけるテクノツリーの商業的成長の勢いをさらに後押しするものであり、通信サービスプロバイダーがデジタルエコシステムのモダナイゼーションを進めるなかで、同社が継続的に成功を収めていることを裏付けるものです。同地域での確固たる基盤と、大規模なデジタル・トランスフォーメーションプログラムの実績を強みとして、テクノツリーは、世界で最も活気のある通信市場において、顧客基盤を拡大し続けるとともに、長期的なパートナーシップを強化しています。

テクノツリーについて

テクノツリーは、AIネイティブなデジタルBSSおよびフィンテック・ソリューション分野における世界的リーダーであり、通信サービスプロバイダーがデジタル・トランスフォーメーションを加速させ、次世代サービスの収益化を図り、優れた顧客体験を提供できるよう支援しています。40年以上にわたる業界の専門知識を有するテクノツリーは、クラウドネイティブかつTM ForumのOpen Digital Architecture（ODA）に準拠したプラットフォームを通じて、欧州、アジア、米州、アフリカ、中東の通信事業者にサービスを提供しています。

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Chief Marketing Officer & Chief Commercial Officer
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marketing@tecnotree.com

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