One Rock Capital Partners finalise un investissement stratégique visant à créer Eat Happy Hana Group

NEW YORK et COLOGNE, Allemagne et PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock ») a annoncé aujourd’hui qu’EAT HAPPY GROUP (« EAT HAPPY ») et les activités européennes de Hana Group SAS (« Hana ») ont mené à bien leur fusion précédemment annoncée, soutenue par un investissement stratégique de One Rock. Après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises, la transaction est désormais finalisée. L’entité issue de la fusion exercera ses activités sous le nom d’Eat Happy Hana Group.

Eat Happy Hana Group réunit deux entreprises dont les implantations géographiques, les concepts et les capacités sont complémentaires, afin de former une plateforme paneuropéenne dédiée aux produits asiatiques ultra-frais et aux plats préparés. La plateforme issue de cette fusion dessert environ 5 800 points de vente dans 14 pays européens et est bien positionnée pour poursuivre sa croissance, innover et nouer des partenariats de distribution à long terme à travers l’Europe.

« Nous avons été séduits par cette opportunité en raison de la résilience et du potentiel de croissance de ce segment de marché, de la solidité des relations avec les distributeurs et de la qualité des équipes de direction de chaque entreprise », déclare R. Scott Spielvogel, associé gérant de One Rock Capital Partners. « Eat Happy Hana Group rejoint le portefeuille de One Rock avec des bases solides, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la direction pour accompagner la prochaine phase de croissance de l’entreprise. »

« Cette fusion nous offre une opportunité exceptionnelle de combiner des idées, des expertises et des formats à succès provenant de toute l’Europe. En accélérant l’échange de concepts innovants et de bonnes pratiques, nous sommes convaincus de pouvoir proposer à nos clients et à nos partenaires de la grande distribution des solutions de produits frais prêts à consommer nouvelles et passionnantes plus rapidement que jamais », déclare Johannes Steegmann, directeur général d’Eat Happy Hana Group.

« EAT HAPPY et Hana partagent une passion commune pour la qualité, la fraîcheur et l’orientation client. Nous sommes ravis d’unir notre expertise et d’entamer ensemble ce nouveau chapitre », déclare Luca Mammola, directeur financier d’Eat Happy Hana Group. « Nous sommes également ravis de pouvoir compter sur l’expérience de One Rock dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires et de boissons pour nous aider à exploiter pleinement le potentiel de cette plateforme combinée. »

Deutsche Bank et RBC Capital Markets ont agi en tant que conseillers financiers, tandis que Willkie Farr & Gallagher LLP a agi en tant que conseiller juridique de One Rock dans le cadre de cette transaction.

À PROPOS DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock investit dans des entreprises présentant un potentiel de croissance et d’amélioration opérationnelle en adoptant une approche rigoureuse qui s’appuie sur des partenaires opérationnels hautement expérimentés pour identifier, acquérir et valoriser des entreprises dans des secteurs d’activité sélectionnés. L’implication de ces partenaires opérationnels permet à One Rock de mener à bien des procédures de due diligence et de finaliser des acquisitions et des investissements dans tous types de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l’entreprise et ses partenaires opérationnels afin d’élaborer un plan d’affaires complet axé sur la croissance de l’entreprise et de sa rentabilité, dans le but d’accroître sa valeur à long terme. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.onerock.com.

À PROPOS D’EAT HAPPY HANA GROUP

Eat Happy Hana Group est l’un des principaux fournisseurs européens de sushis fraîchement préparés, de cuisine d’inspiration asiatique et de concepts de plats préparés ultra-frais. Avec un portefeuille de plus de 20 marques et environ 5 800 points de vente répartis dans 14 pays européens, le groupe sert chaque jour des millions de consommateurs avec des produits de haute qualité et fraîchement préparés. Grâce à des concepts alimentaires innovants, à de solides partenariats avec la grande distribution et à une approche centrée sur le client, Eat Happy Hana Group façonne l’avenir du secteur des plats préparés frais en Europe. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eathappyhanagroup.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.