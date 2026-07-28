USHIO Industry & Entertainment annonce la signature d’un accord de licence de marque pour les produits d’éclairage technique professionnel de la marque OSRAM

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--USHIO Industry & Entertainment (USHIO INE) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de licence de marque avec ams OSRAM, qui permet à l’entreprise de continuer à proposer certains produits d’éclairage technique professionnel sous la marque OSRAM, synonyme de confiance.

Cet accord marque une étape importante suite à l’acquisition par USHIO de l’ancienne division OSRAM Entertainment & Industry et renforce l’engagement de la société à garantir la continuité pour ses clients, ses produits et ses partenariats de longue date à travers le monde.

Pour les clients, cet accord assure la continuité de l’offre de produits d’éclairage technique professionnel qui ont acquis une solide réputation dans les domaines du divertissement, du cinéma, de l’industrie et d’autres applications d’éclairage spécialisées. Ces produits continueront de bénéficier du soutien de l’organisation mondiale, de l’expertise technique et du service client d’USHIO Industry & Entertainment.

« La signature de cet accord apporte clarté et continuité à nos clients du monde entier », déclare Takuya Matsumoto, président-directeur général d’USHIO Industry & Entertainment.

« Notre priorité a toujours été de garantir les performances des produits et l’expertise en matière d’applications sur lesquelles nos clients comptent. Cet accord nous permet de continuer à soutenir les marchés de l’éclairage technique professionnel avec la stabilité et la confiance attendues par nos clients. »

L’accord garantit la pérennité de la marque de produits OSRAM, synonyme de confiance, avec le même engagement en matière de qualité, de performances et de service.

« Cet accord reflète notre engagement en faveur de la continuité et de la transparence », déclare Marko Haas, vice-président exécutif d’USHIO Industry & Entertainment.

« Les clients comptent sur ces produits pour des applications critiques d’éclairage technique professionnel. En définissant clairement la feuille de route pour chaque famille de produits, nous inspirons confiance tout en continuant à renforcer la position d’USHIO Industry & Entertainment en tant que spécialiste mondial dédié aux solutions d’éclairage technique professionnel. »

Cet accord permet aux clients de continuer à bénéficier de :

La disponibilité continue des produits d’éclairage technique professionnel de la marque OSRAM, conformément à la feuille de route applicable à chaque famille de produits

Une qualité de produit haut de gamme et de performances fiables

Une expertise technique dédiée et d’un soutien aux applications

Une présence mondiale en matière de fabrication, de ventes et de service client via USHIO Industry & Entertainment

Une communication transparente tout au long des futures transitions de produits

Bien qu’USHIO Industry & Entertainment constitue l’identité d’entreprise de l’activité, les produits d’éclairage technique professionnel couverts par l’accord de licence de marque continueront à porter la marque de confiance OSRAM, conformément à la feuille de route applicable à chaque famille de produits.

À propos d’USHIO Industry & Entertainment

USHIO Industry & Entertainment est un spécialiste mondial des solutions d’éclairage professionnel au service des marchés du divertissement, du cinéma, de l’industrie, du médical, des aérodromes et de l’éclairage spécialisé.

Membre d’USHIO Group, la société allie plusieurs décennies d’expertise en ingénierie à des capacités de fabrication mondiales, à une connaissance approfondie des applications et à un service client de qualité afin de fournir des solutions d’éclairage haut de gamme dans le monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ushio-ine.com

Avis concernant les marques commerciales

USHIO INE GmbH est titulaire d’une licence d’utilisation de la marque OSRAM pour certains produits d’éclairage technique et de divertissement.

OSRAM est une marque commerciale d’OSRAM GmbH.

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