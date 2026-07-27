AHF y OPS anuncian una colaboración para potenciar la respuesta al VIH en Latinoamérica

RÍO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--AIDS Healthcare Foundation (AHF), presente en 11 países de América Latina y el Caribe, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciaron hoy un acuerdo de colaboración para ampliar el diagnóstico temprano del VIH y acercar la prueba a las personas. El acuerdo se propone cerrar brechas que aún mantienen alta la mortalidad prevenible por VIH en la región, fortaleciendo no solo el acceso al diagnóstico, sino también la vinculación oportuna a la atención, el inicio temprano del tratamiento antirretroviral (ARV) y la retención en el cuidado para las personas en los servicios de salud.

"Cerrar las brechas que persisten en la respuesta al VIH requiere mucho más que contar con herramientas eficaces: necesitamos asegurarnos de que lleguen a las personas que las necesitan, en el momento adecuado." — Dra. Adele Benzaken Share

El anuncio fue realizado por la Dra. Adele Benzaken, Senior Global Medical Director de AHF, durante su presentación “Testeo y revinculación a la atención del VIH en América Latina y el Caribe” en la sesión satélite organizada por la OPS “La última milla hacia la eliminación: reducción de la mortalidad por enfermedad avanzada por VIH”, celebrada en el marco de la conferencia AIDS 2026, realizada en Río de Janeiro, Brasil.

Esta sesión satélite busca motivar la acción coordinada entre gobiernos, comunidades, organismos internacionales, academia y socios estratégicos para avanzar hacia la meta de cero muertes relacionadas con el sida para 2030.

La colaboración entre AHF y la OPS apunta a traducir la evidencia y las recomendaciones existentes en intervenciones concretas que permitan llegar de manera más temprana y efectiva a las personas. El acuerdo contempla el fortalecimiento de modelos diferenciados e innovadores de diagnóstico, incluyendo estrategias de autoprueba y servicios basados en redes comunitarias; una mejor vinculación y retención en los cuidados; la integración de servicios de prevención y otras infecciones de transmisión sexual; y la generación de evidencia que permita identificar y ampliar las intervenciones de mayor impacto.

“Cerrar las brechas que persisten en la respuesta al VIH requiere mucho más que contar con herramientas eficaces: necesitamos asegurarnos de que lleguen a las personas que las necesitan, en el momento adecuado y de una manera que responda a las realidades de cada país y comunidad”, señaló la Dra. Adele Benzaken.

“La colaboración entre AHF y la OPS representa una oportunidad para combinar experiencia en implementación, innovación y cooperación técnica con una perspectiva regional, y así acelerar nuestro progreso hacia la eliminación del VIH en las Américas”.

Uno de los elementos centrales de esta colaboración es precisamente su mirada regional. Los desafíos en la respuesta al VIH que enfrentan los países incluyen la necesidad de ampliar el diagnóstico, garantizar la continuidad de la atención y alcanzar a las poblaciones que permanecen fuera de los servicios. Fortalecer la coordinación y la colaboración regional permite compartir soluciones, acelerar el aprendizaje entre países, aprovechar capacidades existentes y adaptar intervenciones exitosas a distintos contextos. La cooperación técnica y el intercambio regional pueden, de esta manera, contribuir a que las innovaciones y buenas prácticas trasciendan las fronteras nacionales y generen un mayor impacto en toda Latinoamérica y el Caribe.

“Avanzar hacia la eliminación del VIH requiere un esfuerzo colectivo y la implementación acelerada de intervenciones que han demostrado resultados, con las personas y la comunidad en el centro de la respuesta”, señaló la Dra. Mónica Alonso Gonzalez, jefa de la Unidad de VIH/ITS, Tuberculosis, Hepatitis Virales y Malaria de la OPS. “La colaboración con AHF permitirá fortalecer estrategias enfocadas a ampliar el diagnóstico temprano, mejorar la continuidad de la atención y facilitar el intercambio de experiencias, contribuyendo a llevar soluciones efectivas a mayor escala en la región”.

La alianza parte del reconocimiento de que, a pesar de los importantes avances alcanzados en la respuesta al VIH, el diagnóstico tardío, las interrupciones en la atención y las barreras para lograr y mantener la supresión viral continúan contribuyendo a una mortalidad prevenible. La sesión de AIDS 2026 en la que se realizó el anuncio pone precisamente el foco en estas brechas y en la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano, la atención de la enfermedad avanzada por VIH y el acceso a insumos e intervenciones esenciales.

La colaboración combinará la implementación de intervenciones prioritarias en países seleccionados con acciones de cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades de alcance regional. Este enfoque busca aprovechar la experiencia acumulada en distintos contextos nacionales y convertirla en conocimiento compartido que contribuya a fortalecer la respuesta al VIH en toda la región.

Para AHF, avanzar hacia la eliminación del VIH requiere una respuesta que combine acción local, liderazgo nacional y una mayor capacidad de coordinación regional. Trabajar conjuntamente con la OPS permite reducir la fragmentación, conectar experiencias y capacidades entre países y acelerar la adopción de soluciones que han demostrado ser efectivas.

Con este nuevo acuerdo, AHF y la OPS refuerzan su colaboración para contribuir a una respuesta al VIH más accesible, equitativa, innovadora y centrada en las personas, reafirmando al mismo tiempo el valor de la cooperación regional como una herramienta fundamental para cerrar las brechas que persisten en Latinoamérica y el Caribe.

La AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que brinda atención médica de vanguardia y realiza labores de incidencia en favor de más de 3 millones de personas en 50 países de África, América, Asia/Pacífico y Europa. Actualmente, AHF es el mayor proveedor sin fines de lucro de atención médica para el VIH/SIDA en el mundo. Para conocer más sobre AHF, visite www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: facebook.com/AHFcares y síganos en Twitter e Instagram: @aidshealthcare.