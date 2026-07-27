Northern Trust va fournir des services de gestion de fonds à Dawson Partners

CHICAGO et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq : NTRS) a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné pour fournir certains services d’administration de fonds et d’autres services connexes à Dawson Partners.

Dawson Partners est un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs qui se concentre sur la fourniture de solutions structurées aux marchés privés. Basée à Toronto et disposant de bureaux à Londres, New York et Hong Kong, la société gère plus de 27 milliards USD d’actifs (au 31 mai 2026).

« Le fait d’avoir été sélectionnés par Dawson Partners témoigne de la confiance que cette société accorde à notre capacité à prendre en charge des stratégies d’investissement alternatives couvrant plusieurs juridictions », déclare Clive Bellows, coprésident de la division Asset Servicing et président pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) chez Northern Trust. « Notre modèle opérationnel, notre technologie et notre philosophie de service répondent aux besoins de Dawson Partners en matière d’envergure mondiale, d’expertise et d’accompagnement client pour soutenir des structures de fonds sophistiquées et satisfaire les exigences de ses investisseurs. »

« Parmi les raisons qui nous ont poussés à choisir Northern Trust figurent sa couverture mondiale, son expérience dans l’administration de fonds de capital-investissement et l’importance particulière qu’elle accorde au service client », déclare Marilia Bothamley, associée et directrice financière chez Dawson Partners. « De plus, Northern Trust est en mesure de fournir des solutions globales de gestion d’actifs adaptées à nos exigences opérationnelles et à celles de nos investisseurs. »

Northern Trust propose une gamme complète de solutions de gestion d’actifs destinées aux gestionnaires d’investissement internationaux, notamment l’administration de fonds, la conservation mondiale, l’externalisation des opérations d’investissement et les solutions de données, afin de soutenir un large éventail de stratégies d’investissement complexes couvrant l’ensemble des classes d’actifs.

À propos de Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq : NTRS) est l’un des principaux prestataires de services de gestion de patrimoine, de gestion d’actifs, d’administration d’actifs et de services bancaires destinés aux entreprises, aux institutions, aux familles fortunées et aux particuliers. Fondée à Chicago en 1889, Northern Trust est présente à l’échelle mondiale avec des bureaux dans 24 États américains et à Washington, D.C., ainsi que dans 22 sites au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Au 30 juin 2026, Northern Trust gérait 20,0 billions USD d’actifs en conservation/administration et 2,0 billions USD d’actifs sous gestion. Depuis plus de 135 ans, Northern Trust s’est imposé comme un leader du secteur grâce à la qualité exceptionnelle de ses services, à son expertise financière, à son intégrité et à son esprit d’innovation. Rendez-vous sur northerntrust.com. Suivez-nous sur Instagram @northerntrustcompany ou Northern Trust sur LinkedIn.

Northern Trust Corporation, siège social : 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603, États-Unis, société à responsabilité limitée constituée aux États-Unis. Des informations juridiques et réglementaires internationales sont disponibles sur https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

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