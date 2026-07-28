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Klarna ofrecerá sus servicios en Apple Upgrade, un nuevo programa de alquiler de hardware ofrecido por Apple

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital internacional y proveedor de pagos flexibles, ha anunciado hoy que será el proveedor de servicios de alquiler del programa Apple Upgrade, una nueva opción de alquiler de hardware que ofrece Apple en Estados Unidos.

Alquila hardware de Apple por unas cuotas mensuales reducidas

Apple Upgrade, un servicio prestado por Klarna, ofrece a los clientes una nueva forma de pagar los modelos de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch que cumplan los requisitos. Los clientes pueden elegir entre opciones de alquiler de 12 y 24 meses para el iPhone y el Apple Watch, y de 24 y 36 meses para el Mac y el iPad. Además, al darse de alta por primera vez en Apple Upgrade, los clientes pueden entregar a cambio un dispositivo que ya tengan para reducir aún más sus cuotas mensuales durante el periodo inicial del contrato de alquiler.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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