شركة Uptime Institute تبرم شراكة مع محافظة نينوى لتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية

--(BUSINESS WIRE)--واشنطنأعلنت اليوم شركة Uptime Institute عن إبرام شراكة إستراتيجية تاريخية مع محافظة نينوى، وذلك خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز الأجندة الوطنية للتحول الرقمي في العراق. وقد جاء توقيع الاتفاقية في 17 يوليو 2026، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة. كانت شركة Uptime Institute ضمن الوفد الرسمي الذي شارك في قمة تاريخية أسفرت عن إبرام أكثر من 50 اتفاقية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي، ما يشير إلى دخول الولايات المتحدة والعراق حقبة جديدة قوية من التعاون الاقتصادي والاستثمار والابتكار التكنولوجي.

بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة Uptime Institute ومحافظة نينوى على دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، بما يرسي أسسًا مرنة ومتوافقة مع المعايير العالمية للنمو الاقتصادي والاستثمار والفرص في مختلف أنحاء المحافظة. ويجدر هنا ذكر أنَّ هذه الشراكة تُرسّخ مكانة نينوى، التي تُعدّ أحد أبرز رموز مسيرة تطور العراق، إذ تضعها على مسار التحول إلى مركز صاعد للتكنولوجيا والاستثمار، في الوقت الذي تمضي فيه بخطى طموحة نحو عصر التحديث.

صرح عبد القادر الدخيل، محافظ نينوى، قائلاً: "تكتب نينوى فصلاً جديدًا، لا تحدده التحديات التي تجاوزناها، بل ما نعمل على بنائه". "تحت مظلة الشراكة البنَّاءة مع Uptime Institute، الجهة الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية الرقمية، فإننا نرسي الأسس المرنة التي ستدعم اقتصادنا، وتوفر فرصًا مستدامة لشعبنا، وتُرسّخ مكانة نينوى وتضعها على مسار التحول إلى مركز صاعد للتكنولوجيا والاستثمار في العراق. هكذا نحول الطموح إلى إنجازات راسخة ومستدامة."

صرح Mustapha Louni، الرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية في Uptime Institute، قائلاً: "تمثل هذه لحظة فارقة للعراق، ويشرف Uptime Institute أن تلعب دورًا فاعلاً في وضع الأسس لهذه المرحلة". "بالتعاون مع وفد رئيس الوزراء الزيدي التاريخي، نساعد العراق على بناء شيء استثنائي: بنية تحتية رقمية صُمِّمت وفق أعلى المعايير العالمية تعتمد على الكفاءات العراقية، ومُهيَّأة للصمود لأجيال قادمة. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ شراكتنا مع محافظة نينوى تُثبت أنَّ البنية التحتية العالمية المستوى، والمرنة، والمستدامة ليست طموحًا بعيد المنال بالنسبة إلى العراق، بل يجري بناؤها اليوم. ففي الوقت الذي كان العالم يرى فيه أمةً تنهض من جديد، نراها اليوم أمةً رائدة تقود المستقبل."

استضافت غرفة التجارة الأمريكية مراسم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية، ما يبرز دورها المحوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وربط قادة التكنولوجيا العالميين بالأسواق الناشئة. وانطلاقًا من التوافق الإستراتيجي بين الحكومتين الأمريكية والعراقية، تهدف هذه الشراكة إلى نشر بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة تحظى باعتراف عالمي، وعن طريق نقل المعرفة المستهدف وتنمية المواهب المحلية، تساعد Uptime Institute على إرساء الركائز الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية وتأمين مستقبل العراق الرقمي.

نبذة عن Uptime Institute

تُعدّ شركة Uptime Institute الهيئة العالمية للبنية التحتية الرقمية، وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، أرست الشركة معايير رائدة في الصناعة لأداء مراكز البيانات ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، تضمن للعملاء أنَّ بنيتهم التحتية الرقمية ستواصل الأداء بما يتوافق مع احتياجات أعمالهم في ظل مختلف ظروف التشغيل. وبفضل توفير أكثر من 4,300 جائزة عالميًا وأكثر من 1,100 مشروع نشط في أكثر من 120 بلدًا، ساعدت شركة Uptime عشرات الآلاف من الشركات على تحسين أصول تكنولوجيا المعلومات الحيوية وإدارة التكاليف والموارد وتعزيز الكفاءة. كما يُعدّ معيار Tier الخاص بالمؤسسة المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتصميم مراكز البيانات وإنشائها وتشغيلها. إضافة إلى ذلك، تشمل العروض الأساسية شهادات Tier، ومراجعات الإدارة والعمليات، والاستشارات الخاصة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقييمات مخاطر مراكز البيانات، وتقييمات الطاقة والاستدامة، وتقييمات وتصنيفات الأمن السيبراني، وخدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات. وقد أكمل أكثر من 100,000 متخصص في مراكز البيانات حول العالم برامج Uptime Education، ما جعل Uptime الشريك المفضل عالميًا في مجالي التعلم والتطوير. هذا، ويقع المقر الرئيسي لشركة Uptime Institute في نيويورك، ولها مكاتب فاعلة في لندن وساو باولو ودبي والرياض وسنغافورة ومدريد، وتضم Uptime بين جنباتها متخصصين بدوام كامل في أكثر من 34 بلدًا على مستوى العالم.

نبذة عن محافظة نينوى

تُعدّ محافظة نينوى منطقة إدارية واقتصادية رئيسية في شمال العراق ينصب تركيزها على تحديث المنطقة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة. هذا، وعن طريق مبادراتها الرقمية الإستراتيجية، تعمل المحافظة بنشاط على تحويل بنيتها التحتية الإقليمية لتعزيز الابتكار المجتمعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل في صناعة التكنولوجيا المتقدمة للكفاءات المحلية.

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