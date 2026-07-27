Uptime Institute s’associe à la province de Ninive pour faire progresser l’infrastructure numérique de l’Irak lors du Sommet d’affaires américano-irakien

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique historique avec la province de Ninive, signé lors du Sommet d’affaires américano-irakien organisé par la Chambre de commerce des États-Unis, afin d’accélérer la transformation numérique de la région et de faire progresser le programme numérique national de l’Irak. L’accord a été signé le 17 juillet 2026, lors de la visite officielle aux États-Unis du Premier ministre irakien Ali Al-Zaidi. Uptime Institute a participé, au sein de la délégation officielle, à un sommet historique qui a débouché sur plus de 50 accords d’une valeur totale supérieure à 60 milliards de dollars américains, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de coopération économique, d’investissement et d’innovation technologique entre les États-Unis et l’Irak.

Dans le cadre de ce protocole d’accord (MOU), Uptime Institute et la province de Ninive travailleront ensemble pour stimuler la transformation numérique de la région et renforcer son infrastructure numérique, jetant ainsi des bases résilientes et alignées sur les normes mondiales pour la croissance économique, l’investissement et les opportunités dans toute la province. Ce partenariat positionne Ninive, l’un des symboles les plus importants du renouveau de l’Irak, comme un pôle émergent en matière de technologie et d’investissement, alors qu’elle trace une voie ambitieuse vers la modernisation.

« Ninive écrit un nouveau chapitre, qui n’est pas défini par ce que nous avons surmonté, mais par ce que nous construisons », déclare Abdul Qader Al-Dakheel, gouverneur de Ninive. « En nous associant à Uptime Institute, la référence mondiale en matière d’infrastructures numériques, nous posons les fondations résilientes qui dynamiseront notre économie, créeront des opportunités durables pour notre population et positionneront Ninive comme un pôle émergent de la technologie et de l’investissement en Irak. C’est ainsi que nous transformons nos ambitions en progrès durables. »

« C’est un moment décisif pour l’Irak, et Uptime Institute est honoré d’être présent dès ses fondements », déclare Mustapha Louni, directeur commercial de Uptime Institute. « Aux côtés de la délégation historique du Premier ministre Al-Zaidi, nous aidons l’Irak à construire quelque chose d’extraordinaire : une infrastructure numérique conçue selon les normes mondiales les plus élevées, animée par les talents irakiens et bâtie pour perdurer pendant des générations. Notre partenariat avec la province de Ninive prouve qu’une infrastructure de classe mondiale, résiliente et durable n’est pas une aspiration lointaine pour l’Irak. Elle se construit aujourd’hui. Là où le monde voyait autrefois une nation en pleine reconstruction, nous voyons désormais une nation qui montre la voie. »

La Chambre de commerce des États-Unis a servi de cadre privilégié à cette signature historique, soulignant ainsi son rôle essentiel dans la promotion de la collaboration économique internationale et dans la mise en relation des leaders technologiques mondiaux avec les marchés émergents. Porté par l’alignement stratégique entre les gouvernements américain et irakien, ce partenariat vise à déployer une infrastructure numérique résiliente, durable et reconnue à l’échelle mondiale. Grâce à un transfert de connaissances ciblé et au développement des talents locaux, Uptime Institute contribue à établir les fondements indispensables pour attirer les investissements internationaux et assurer l’avenir numérique de l’Irak.

À propos d’Uptime Institute

Uptime Institute est l’autorité mondiale de l’infrastructure numérique. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise établit des références de pointe en matière de performances, de résilience, de durabilité et d’efficacité des centres de données. Ces références garantissent aux clients que leur infrastructure numérique fonctionnera de manière cohérente avec leurs besoins métier, quelles que soient les conditions d’exploitation. Avec plus de 4 300 certifications délivrées à l’échelle mondiale et plus de 1 100 projets en cours dans plus de 120 pays, Uptime a aidé des dizaines de milliers d’entreprises à optimiser leurs actifs informatiques critiques tout en gérant leurs coûts, leurs ressources et leur efficacité. La norme Tier de l’organisation est la norme mondiale la plus fiable et la plus adoptée du secteur informatique en matière de conception, de construction et d’exploitation des centres de données. Ses principales offres comprennent les certifications Tier, les audits de gestion et d’exploitation, le conseil en infrastructure d’IA, les évaluations des risques liés aux centres de données, les évaluations énergétiques et de durabilité, les évaluations et notations en matière de cybersécurité, ainsi que les services de conseil informatique. Les programmes de formation d’Uptime ont été suivis par plus de 100 000 professionnels des centres de données, faisant d’Uptime le partenaire de choix en matière d’apprentissage et de développement à l’échelle mondiale. Uptime Institute a son siège social à New York, dans l’État de New York, et dispose de bureaux à Londres, São Paulo, Dubaï, Riyad, Singapour et Madrid, ainsi que de professionnels Uptime à temps plein basés dans plus de trente-quatre pays à travers le monde.

À propos du gouvernorat de Ninive

Le gouvernorat de Ninive est une région administrative et économique majeure du nord de l’Irak, qui met l’accent sur la modernisation régionale, la diversification économique et le développement durable. Grâce à ses initiatives numériques stratégiques, le gouvernorat transforme activement ses infrastructures régionales afin de favoriser l’innovation citoyenne, d’attirer les investissements étrangers et de créer des opportunités d’emploi dans le secteur des hautes technologies pour les talents locaux.

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