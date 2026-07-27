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Tecnotree stärkt sein Wachstum in Lateinamerika mit neuen Verträgen zur digitalen Transformation im Wert von $8,8 Millionen

original Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

Tecnotree Strengthens LATAM Growth with New Digital Transformation Contracts Worth USD 8.8 Million

ESPOO, Finnland--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Digital Business Support Systems (BSS) und digitalen Plattformlösungen, hat neue Aufträge im Bereich der digitalen Transformation in ganz Lateinamerika mit einem Gesamtwert von $8,8 Millionen erhalten. Damit beweist das Unternehmen seine kontinuierliche geschäftliche Dynamik und baut seine Präsenz in einem seiner wichtigsten strategischen Wachstumsmärkte weiter aus.

Bei diesen Projekten wird Tecnotree seine KI-native digitale Plattform und seinen B2B-Marktplatz für Unternehmen einsetzen, um Kunden- und Geschäftsabläufe durch intelligente digitale Interaktion, Monetarisierung in Echtzeit, digitalen Handel, das Management des Partner-Ökosystems sowie KI-gestütztes Marketing und Erlebnismanagement zu vereinfachen. Durch die Bereitstellung einer einheitlichen digitalen Grundlage ermöglicht die Plattform Kommunikationsdienstleistern, Dienste schneller auf den Markt zu bringen, mehr auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Erlebnisse zu bieten und sich schneller an sich wandelnde Marktanforderungen anzupassen. Gleichzeitig entsteht nachhaltiger, langfristiger Unternehmenswert.

Die jüngsten Aufträge bauen auf der wachsenden geschäftlichen Dynamik von Tecnotree in ganz Amerika auf. Es beweist den anhaltenden Erfolg des Unternehmens bei der Unterstützung von Kommunikationsdienstleistern, die ihre digitalen Ökosysteme modernisieren möchten. Mit einer etablierten regionalen Präsenz und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung groß angelegter Programme zur digitalen Transformation baut Tecnotree seinen Kundenstamm weiter aus und stärkt gleichzeitig langfristige Partnerschaften in einem der dynamischsten Telekommunikationsmärkte der Welt.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten digitalen BSS- und Fintech-Lösungen und unterstützt Kommunikationsdienstleister dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben, Dienste der nächsten Generation zu monetarisieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung betreut Tecnotree Netzbetreiber in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten über seine cloud-native, TM Forum Open Digital Architecture (ODA)-konforme Plattform.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Medienkontakt
Prianca Ravichander
Chief Marketing Officer & Chief Commercial Officer
Tecnotree
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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