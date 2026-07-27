Northern Trust gaat fondsdiensten verlenen aan Dawson Partners

CHICAGO & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS) maakt vandaag bekend dat het is geselecteerd om bepaalde fondsadministratiediensten en andere aanverwante diensten te verlenen aan Dawson Partners.

Dawson Partners is een wereldwijde alternatieve beleggingsbeheerder die zich richt op het aanbieden van gestructureerde oplossingen voor particuliere markten. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Toronto en vestigingen in Londen, New York en Hongkong, beheert meer dan 27 miljard Amerikaanse dollar aan activa (per 31 mei 2026).

"Dat Dawson voor ons heeft gekozen, weerspiegelt hun vertrouwen in ons vermogen om alternatieve beleggingsstrategieën in meerdere rechtsgebieden te bevorderen," aldus Clive Bellows, medevoorzitter van Activaservices en voorzitter voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bij Northern Trust. "Ons bedrijfsmodel, onze technologie en onze dienstverleningsfilosofie sluiten aan bij de behoeften van Dawson Partners op het gebied van wereldwijde schaalgrootte, expertise en klantgerichtheid bij het ondersteunen van geavanceerde fondsstructuren en het voldoen aan de eisen van hun beleggers."

"Wij hebben Northern Trust aangewezen vanwege hun wereldwijde dekking, hun ervaring met het beheer van private-equityfondsen en hun sterke focus op klantenservice," aldus Marilia Bothamley, partner en Chief Financial Officer bij Dawson Partners. "Daarnaast kon Northern Trust ons holistische oplossingen voor activaservices bieden die aansluiten bij onze operationele behoeften en die van onze beleggers."

Northern Trust biedt een compleet pakket aan oplossingen op het gebied van activaservices voor wereldwijde beleggingsbeheerders, waaronder fondsadministratie, wereldwijde bewaring, uitbesteding van beleggingsactiviteiten en dataoplossingen. Hiermee ondersteunt het bedrijf een breed scala aan complexe beleggingsstrategieën binnen het volledige spectrum van activaklassen.

Over Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is een toonaangevende leverancier van vermogensbeheer, activaservices, activabeheer en bankoplossingen voor bedrijven, instellingen en vermogende families en particulieren. Northern Trust werd in 1889 in Chicago opgericht. Het is over de hele wereld aanwezig met kantoren in 24 staten van de V.S. en Washington, D.C., en in 22 locaties in Canada, Europa, het Midden-Oosten en de regio Azië-Stille Oceaan. Op 30 juni 2026 had Northern Trust activa in bewaring/beheer voor een bedrag van US$ 20 biljoen, en activa onder beheer voor US$ 2 biljoen. In de loop van meer dan 135 jaar heeft Northern Trust een reputatie opgebouwd als leider binnen de branche, dankzij uitzonderlijke dienstverlening, financiële expertise, integratie en innovatie. Bezoek ons op northerntrust.com. Volg ons op Instagram @northerntrustcompany or Northern Trust op LinkedIn.

Northern Trust Corporation, hoofdkantoor: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., opgericht met beperkte aansprakelijkeid in de Verenigde Staten. Globale juridische en regelgevende informatie vindt u op https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.