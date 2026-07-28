Klarna alimenterà Upgrade, un nuovo programma di leasing per hardware offerto da Apple

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, ha annunciato oggi che sarà il fornitore di leasing per il programma Apple Upgrade, una nuova opzione di leasing per hardware disponibile da Apple negli Stati Uniti.

Noleggia l'hardware Apple con rate mensili contenute

Fornito da Klarna, Apple Upgrade offre ai clienti un nuovo modo per pagare i dispositivi iPhone, Mac, iPad e Apple Watch idonei. I clienti possono selezionare tra opzioni di leasing da 12 e 24 mesi per iPhone e Apple Watch, e di 24 e 36 mesi per Mac e iPad. Inoltre, quando i clienti si registrano per la prima volta ad Apple Upgrade, possono effettuare la permuta di un dispositivo esistente per ridurre ulteriormente i pagamenti mensili durante il primo periodo del leasing.

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