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Uptime Institute werkt samen met het gouvernement Ninive om de digitale infrastructuur van Irak vooruit te helpen tijdens de U.S.-Iraq Business Summit

Een belangrijk partnerschap ondertekend tijdens de historische V.S.-delegatie van eerste minister Ali Al-Zaidi positioneert Irak voor een nieuw tijdperk van robuuste digitale infrastructuur van wereldklasse

original Signing of landmark strategic partnership with Ali Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq (right) and Uptime Institute's Mustapha Louni, Chief Business Officer(left).

Signing of landmark strategic partnership with Ali Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq (right) and Uptime Institute's Mustapha Louni, Chief Business Officer(left).

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute kondigde vandaag een belangrijk strategisch partnerschap aan met het gouvernement Ninive, ondertekend tijdens de U.S. Chamber of Commerce U.S.-Iraq Business Summit om de digitale transformatie van de regio te versnellen en de nationale digitale agenda van Irak vooruit te helpen. Het akkoord werd op 17 juli 2026 ondertekend, tijdens het officiële V.S.-bezoek van de Irakese eerste minister Ali Al-Zaidi. Uptime Institute nam deel als lid van de officiële delegatie tijdens een historische summit dat meer dan 50 overeenkomsten opleverde voor een waarde van meer dan USD $60 miljard. Dit markeert meteen een krachtig nieuw tijdperk van economische samenwerking, investering en technologische innovatie tussen de Verenigde Staten en Irak.

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Contacts

Mediacontact
Uptime Institute
Brenda South
bsouth@uptimeinstitute.com
206-706-4647

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