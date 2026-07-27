-

Uptime Institute在美伊商業高峰會上與尼尼微省達成合作，推進伊拉克數位基礎設施建設

這項里程碑式的合作協議在伊拉克總理Ali Al-Zaidi歷史性訪美期間簽署，將引領伊拉克邁入高韌性世界一流數位基礎設施的新時代

original 伊拉克總理Ali Al-Zaidi（右）與Uptime Institute商務長Mustapha Louni（左）簽署里程碑式的策略性合作協議。

伊拉克總理Ali Al-Zaidi（右）與Uptime Institute商務長Mustapha Louni（左）簽署里程碑式的策略性合作協議。

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Uptime Institute今日宣布，與伊拉克尼尼微省達成一項里程碑式的策略性合作夥伴關係。合作協議在美國商會舉辦的美伊商業高峰會上正式簽署，旨在加快該地區的數位化轉型，並推進伊拉克的國家數位化議程。2026年7月17日，在伊拉克總理Ali Al-Zaidi正式訪美期間，雙方正式簽署該協議。Uptime Institute以官方代表團成員身分參加了這一具有歷史意義的高峰會。本屆高峰會促成50多項協議，總價值超過600億美元，代表美國與伊拉克之間經濟合作、投資和科技創新邁入強勁的新時代。

根據這份合作備忘錄(MOU)，Uptime Institute將與尼尼微省攜手推動該地區的數位化轉型，鞏固其數位基礎設施，為該省的經濟成長、投資和發展機會奠定堅韌且與全球接軌的基礎。身為伊拉克復興最具代表性的象徵之一，尼尼微省正規劃其遠大的現代化發展路線，此次合作將協助其崛起為新興的科技與投資中心。

尼尼微省省長Abdul Qader Al-Dakheel表示：「尼尼微省正在譜寫新的篇章，定義這一篇章的不是我們克服了怎樣的困難，而是我們正在建設怎樣的未來。透過與全球數位基礎設施領域的最高權威Uptime Institute合作，我們正在打下堅韌的基礎，為經濟提供動力，為人民創造持久的機會，並將尼尼微省打造為伊拉克新興的科技與投資中心。這正是我們將雄心壯志轉化為持久進步的方式。」

Uptime Institute商務長Mustapha Louni表示：「這是伊拉克的一個決定性時刻，Uptime Institute很榮幸能參與其中。我們將與Al-Zaidi總理的歷史性代表團一起，協助伊拉克打造非凡的基礎設施：一個按照全球最高標準設計、由伊拉克人才驅動並能世代傳承的數位骨幹網路。我們與尼尼微省的合作證明，世界一流、高韌性、永續的基礎設施對伊拉克而言不再是遙不可及的願景，而是正在落地的現實。世界曾經看到的是一個正在重建的國家，而現在，我們看到的是一個正在引領未來的國家。」

美國商會作為此次代表性簽約儀式的首選場地，彰顯出其在促進國際經濟合作、連結全球科技領袖與新興市場方面的關鍵角色。在美伊兩國政府高度策略契合的推動下，該合作旨在部署高韌性、永續且獲得全球肯定的數位基礎設施。透過有針對性的知識轉移和本地人才培養，Uptime Institute正協助伊拉克建立吸引國際投資、保障其數位未來所需的基礎支柱。

關於Uptime Institute

Uptime Institute是全球數位基礎設施權威機構。30多年來，該公司在資料中心效能、韌性、永續性和效率方面確立了業界首屈一指的基準。這些基準確保客戶的數位基礎設施在任何運行條件下都能持續滿足其業務需求。Uptime在全球已頒發4300多個獎項，並在120多個國家擁有1100多個活躍專案，已協助成千上萬家公司實現關鍵IT資產最佳化，同時管理成本、資源和效率。該機構的分級標準是IT產業最值得信賴和應用最廣泛的全球資料中心設計、建設和營運標準。其核心服務包括：分級認證、管理與營運評估、AI基礎設施顧問、資料中心風險評估、能源與永續性評估、網路安全評估與評等以及IT顧問服務。已有超過10萬名資料中心專業人士完成Uptime Education的課程學習，使Uptime成為全球首選的學習與發展合作夥伴。Uptime Institute總部位於紐約州紐約市，在倫敦、聖保羅、杜拜、利雅德、新加坡和馬德里設有辦事處，在全球超過34個國家擁有全職的Uptime專業人員。

關於尼尼微省

尼尼微省是伊拉克北部重要的行政和經濟區域，致力於區域現代化、經濟多元化和永續發展。透過實施策略性數位措施，尼尼微省正積極改造區域基礎設施，以促進公民創新、吸引外國投資，並為本地人才創造高科技就業機會。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Uptime Institute
Brenda South
bsouth@uptimeinstitute.com
206-706-4647

Industry:

Uptime Institute

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

媒體連絡人
Uptime Institute
Brenda South
bsouth@uptimeinstitute.com
206-706-4647

More News From Uptime Institute

Uptime發表2026年度《停機分析報告》

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Uptime Institute今天發表第八份年度停機 (Annual Outage) 趨勢報告。這份報告是Uptime Institute Intelligence定期發表的系列報告，目的是分析資訊科技服務韌性。由於需求成長、人工智慧驅動型工作負載以及電力限制重塑風險格局，對於資料中心業者而言，預防停機仍然是核心重點工作。雖然設計與營運水準提升，業者仍須應對日益複雜的系統、不穩定的電網、更為緊密的依存關係以及不斷演變的外部威脅。2026年度《停機分析報告》分析資訊科技及資料中心相關的停機原因、頻率與後果的最新資料。 這是Uptime Intelligence Research連續第五年指出按站點計算的停機發生頻率呈下降趨勢。然而，改善的步伐與往年相比放緩；而且約有十分之一的受訪者指出他們最近一次的停機造成了嚴重或極其嚴重的衝擊。 在公開的停機事件中，外部基礎設施故障的情況日益顯著。此外，光纖及連接問題導致停機的情況增加，而且更可能導致長時間的服務中斷。 「整體而言，停機情況減少，數位基礎設施的整體韌性也相當出色。但要進一...

Khazna位於阿拉伯聯合大公國阿吉曼的設施獲Uptime三級設計文件認證，為公司旗下規模最大的資料中心

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位基礎設施權威機構Uptime Institute今日宣布，超大規模數位基礎設施領域的全球領導者Khazna Data Centers旗下全新100 MW AI最佳化資料中心QAJ01獲得Uptime Institute三級設計文件認證(TCDD)。該資料中心即將成為中東和北非地區第一個獲認證的液冷AI資料中心。 這座最先進的設施是Khazna旗下規模最大的專案，擁有20個資料機房，每個機房可提供5 MW IT容量，專為滿足下一代人工智慧(AI)工作負載的需求而建造。該認證彰顯了Khazna致力於按照業界最嚴格的全球標準，設計世界一流、有韌性的高效率資料中心基礎設施的承諾。 新設施位於阿拉伯聯合大公國阿吉曼，採用先進液冷系統設計，可支撐大規模AI訓練和推理應用所需的高機櫃密度和熱負荷，同時實現能源效率最佳化並保持營運韌性。 Khazna Data Centers技術長Abdulmajeed Harmoodi表示：「我們的阿吉曼設施獲得三級認證，體現了Khazna在規模化擴張以迎接AI時代的過程中，對工程卓越和營運韌性...

Uptime Institute發表《2026年五大資料中心預測報告》

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Uptime Institute今日發表了《2026年五大資料中心預測報告》。該報告不僅著眼於2026年較為明顯的趨勢，還探討了塑造數位基礎設施產業的一些最新發展和挑戰。2026年的預測既聚焦產業的持續成長及相關挑戰，也肯定AI做為強大的變革性成長加速器的重要作用。儘管AI是未來數十年支撐數位基礎設施的一波投資浪潮的關鍵驅動力，但目前相關建設的速度和最終規模仍不明確。 Uptime Institute研究執行董事Andy Lawrence表示：「關鍵數位基礎設施正持續強勁擴張。與此同時，我們的研究顯示，AI將如何重塑需求仍存在不確定性。這既給容量規劃帶來了複雜性，也讓韌性策略的制定變得棘手。我們還觀察到，資料中心的設計和部署正日益呈現碎片化趨勢，碳捕集技術、AI以及資料中心自身的自動化領域可望迎來更多投資和創新。」 《2026年五大預測報告》的主要發現包括： AI生態系統逐步成型——大型模型AI運算和高密度基礎設施正日益集中在少數大型企業手中。 開發者難以擺脫電力短缺困境——AI驅動的負載成長將加劇本已緊張的電網壓力，引發...
Back to Newsroom