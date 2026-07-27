Uptime Institute在美伊商業高峰會上與尼尼微省達成合作，推進伊拉克數位基礎設施建設

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Uptime Institute今日宣布，與伊拉克尼尼微省達成一項里程碑式的策略性合作夥伴關係。合作協議在美國商會舉辦的美伊商業高峰會上正式簽署，旨在加快該地區的數位化轉型，並推進伊拉克的國家數位化議程。2026年7月17日，在伊拉克總理Ali Al-Zaidi正式訪美期間，雙方正式簽署該協議。Uptime Institute以官方代表團成員身分參加了這一具有歷史意義的高峰會。本屆高峰會促成50多項協議，總價值超過600億美元，代表美國與伊拉克之間經濟合作、投資和科技創新邁入強勁的新時代。

根據這份合作備忘錄(MOU)，Uptime Institute將與尼尼微省攜手推動該地區的數位化轉型，鞏固其數位基礎設施，為該省的經濟成長、投資和發展機會奠定堅韌且與全球接軌的基礎。身為伊拉克復興最具代表性的象徵之一，尼尼微省正規劃其遠大的現代化發展路線，此次合作將協助其崛起為新興的科技與投資中心。

尼尼微省省長Abdul Qader Al-Dakheel表示：「尼尼微省正在譜寫新的篇章，定義這一篇章的不是我們克服了怎樣的困難，而是我們正在建設怎樣的未來。透過與全球數位基礎設施領域的最高權威Uptime Institute合作，我們正在打下堅韌的基礎，為經濟提供動力，為人民創造持久的機會，並將尼尼微省打造為伊拉克新興的科技與投資中心。這正是我們將雄心壯志轉化為持久進步的方式。」

Uptime Institute商務長Mustapha Louni表示：「這是伊拉克的一個決定性時刻，Uptime Institute很榮幸能參與其中。我們將與Al-Zaidi總理的歷史性代表團一起，協助伊拉克打造非凡的基礎設施：一個按照全球最高標準設計、由伊拉克人才驅動並能世代傳承的數位骨幹網路。我們與尼尼微省的合作證明，世界一流、高韌性、永續的基礎設施對伊拉克而言不再是遙不可及的願景，而是正在落地的現實。世界曾經看到的是一個正在重建的國家，而現在，我們看到的是一個正在引領未來的國家。」

美國商會作為此次代表性簽約儀式的首選場地，彰顯出其在促進國際經濟合作、連結全球科技領袖與新興市場方面的關鍵角色。在美伊兩國政府高度策略契合的推動下，該合作旨在部署高韌性、永續且獲得全球肯定的數位基礎設施。透過有針對性的知識轉移和本地人才培養，Uptime Institute正協助伊拉克建立吸引國際投資、保障其數位未來所需的基礎支柱。

關於Uptime Institute

Uptime Institute是全球數位基礎設施權威機構。30多年來，該公司在資料中心效能、韌性、永續性和效率方面確立了業界首屈一指的基準。這些基準確保客戶的數位基礎設施在任何運行條件下都能持續滿足其業務需求。Uptime在全球已頒發4300多個獎項，並在120多個國家擁有1100多個活躍專案，已協助成千上萬家公司實現關鍵IT資產最佳化，同時管理成本、資源和效率。該機構的分級標準是IT產業最值得信賴和應用最廣泛的全球資料中心設計、建設和營運標準。其核心服務包括：分級認證、管理與營運評估、AI基礎設施顧問、資料中心風險評估、能源與永續性評估、網路安全評估與評等以及IT顧問服務。已有超過10萬名資料中心專業人士完成Uptime Education的課程學習，使Uptime成為全球首選的學習與發展合作夥伴。Uptime Institute總部位於紐約州紐約市，在倫敦、聖保羅、杜拜、利雅德、新加坡和馬德里設有辦事處，在全球超過34個國家擁有全職的Uptime專業人員。

關於尼尼微省

尼尼微省是伊拉克北部重要的行政和經濟區域，致力於區域現代化、經濟多元化和永續發展。透過實施策略性數位措施，尼尼微省正積極改造區域基礎設施，以促進公民創新、吸引外國投資，並為本地人才創造高科技就業機會。

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